情人節2023|買首飾送名酒或鮮花?貼心服務雙重驚喜締造完美情人節

情人節送甚麼給另一半？相信是每位蜜運中的男士們，每年也要面對的難題。在餐廳享受一頓情人節大餐，不及送上一份貼心禮物更能代表你的誠意。首飾項鏈名貴大方，鑽飾更象徵恒久不變，但沒想過，到珠寶店買首飾都有如此貼心服務，送贈名酒或鮮花，讓你毋須到處張羅，一站式締造完美情人節！



在情人節為對方精心挑選小禮物，締造浪漫氣氛，讓愛情昇華。（iStock）

買首飾送法國香檳或名貴花束 貼心服務雙重驚喜

要逗得摯愛歡心，男士們當然要精心挑選禮物，即使送花也不能隨隨便便。首飾鑽石相信沒有女人會抗拒，但可有想過購買首飾的同時，珠寶店還會貼心地為你送上香檳，甚至是名花卉設計師運用獨特花藝技巧所設計的粉雪山玫瑰花束？粉雪山玫瑰的花語是優雅高貴，與設計獨特的頸鏈耳環，鑽石首飾，是個完美的組合，必能令對方心花怒放。

景福珠寶和masterpiece by king fook不但有多款設計精美的項鏈耳環選擇，而且服務貼心，會從客人的角度出發，深知除了揀選禮物，還需準備香檳鮮花，為免客人到處張羅，景福珠寶首次推出情人節送酒送花優惠，凡選購滿$8,000，可獲贈名貴法國香檳1支，或買滿$20000，可獲贈由本地著名花卉設計師及藝術家Gary Kwok（郭一璇）設計的16枝粉雪山玫瑰，一次過為你締造雙重驚喜。

著名本地花藝師 曾與國際品牌合作

情人節花束其實跟禮物一樣，絕不能馬虎，為免功虧一簣，除了名貴大方的珠寶，景福珠寶店為顧客送上的花束，也同樣優雅脫俗，花卉設計師Gary Kwok，是本地花卉界的大師級人物，曾經與國際知名品牌合作，2002年更獲意大利殿堂級時裝大師Giorgio Armani邀請，成為Armani Fiori花店的拍檔一直至今。

本地著名花卉設計師及藝術家Gary Kwok設計的粉雪山玫瑰，相信能輕鬆攻陷對方的心。（圖片由景福珠寶提供）

4大系列 適合不同階段情侶

首飾花款多多，要挑選最合對方心意的，除了外觀設計，亦可從背後的寓意考慮，讓另一半覺得你重視彼此的關係。

必選系列【1】：Puzzle系列

拼圖的設計充滿童趣，寓意在茫茫人海中找到對方，二合為一。特別適合年輕情侶。

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必選系列【2】：花火鑽石系列

戀人愛得激烈，就如花火在空中閃爍的一刻。特別適合熱戀中的情侶配戴。

必選系列【3】：紙飛機系列

充滿玩味的一個系列，18K白金和玫瑰金的配搭十分吸引，以紙飛機和雲朵作為設計靈感，適合初婚的夫婦。

必選系列【4】：Day Night系列

黑與白形成強烈的對比，而且配襯灰鑽、乳白鑽和黑鑽，適合緊貼潮流的情侶配戴。

按圖看景福珠寶和masterpiece by king fook其他新首飾系列：

景福珠寶及masterpiece by king fook情人節優惠

選購珠寶產品滿淨值$8000，可獲贈名貴法國香檳1支，價值$338；滿$20000更奉上本地著名花卉設計師及藝術家Gary Kwok設計粉雪山玫瑰一束，價值$2000（數量有限，送完即止）

優惠期：由即日起至2月14日（花束需於取貨前一星期訂購）

