白色情人節｜餐廳酒店下午茶4推介低至半價 送護膚品人均$119起
白色情人節（3月14日），男生會於當日回禮給心儀的女生，表達愛意，不僅在日本，香港也有不少情侶於當日好好慶祝一番。想滿足另一半滿滿的儀式感，但又苦無計劃？多間酒店及餐廳推出特色下午茶優惠，配合白色情人節的主題，除了西式下午茶之外，還有台式火鍋下午茶，優惠更可低至半價。
港島酒店+餐廳下午茶推介
Pier 1929 x Pretti5「花．甜蜜美肌」下午茶 送抗糖化護膚組合
Pier 1929聯乘Botanic Pretti5推出「花．甜蜜美肌」下午茶，更配合白色情人節，以粉白色作為主題顏色。120分鐘的下午茶除了指定甜鹹點之外，多款美食可無限添加，包括紅粉菲菲酥脆蛋白霜、櫻花雲呢拿巴伐利亞、日式明太子滑嫩玉子燒、松葉蟹三文魚子撻等。指定甜食首推杏仁酒意式奶凍布丁配棉花糖，鹹點則推介黑魚子煙三文魚酸忌廉撻、龍蝦椰菜沙律多士配紅菜頭醬。凡惠顧即獲Pretti5抗糖化護膚組合一份。按此預訂
Pier 1929 x Pretti5「花.甜蜜美肌」下午茶套餐
供應日期：即日起至4月30日
*獨家「01空間」9折優惠：$538兩位用（原價$598）（憑「01空間」積分可低至半價換購）
惠顧即獲Pretti5 抗糖化護膚組合一份
地址：灣仔灣仔渡輪碼頭2樓按此預訂
六國酒店「品味歐陸」下午茶 高雅英式瓷器3層架
同樣位於灣仔的六國酒店推出「品味歐陸」下午茶，以多國精緻的鹹甜美點作為主題，其中推介鵝肝慕絲配紅酒啫喱及黑松露醬、蟹肉蝦沙律布里歐軟包、西西里脆餅芝士卷等，甜點有歌劇院蛋糕、馬卡龍及英式鬆餅等，為切合歐陸主題，酒店更以英式瓷器及三層英式下午餐載盤盛載各款食物，適合想打卡又想嘆下午茶的你和另一半。按此預訂
六國酒店「品味歐陸」下午茶
供應日期：即日起至4月30日
獨家「01空間」88折優惠：$482兩位用（原價$548）（憑「01空間」積分可低至半價購）
地址：香港灣仔告士打道72號一樓
訂座電話：2866 3808訂座連結
The Arca雅格酒店X RAZE柑橘下午茶盛宴 升級雞尾酒Citrus Twist
位於港島南區的The Arca雅格酒店，聯乘RAZE推出以SilverMist香味為靈感的柑橘下午茶，酒店主廚設計9款柑橘口味的鹹甜點，鹹點推介紅酒燴和牛面頰肉布里歐配焦糖柑橘，大廚用紅酒慢煮和牛面頰肉，再配鬆軟的布里歐，而甜點就以炸蟹餅配檸檬青蘋果蛋黃醬最為出色，入口香脆，再加上柑橘獨有的酸甜味，中和油膩的感覺。每套下午茶可升級至限量雞尾酒Citrus Twist，以一杯柑橘特飲為白色情人節添上甜蜜清新的感覺。按此預訂
雅格酒店 X RAZE 柑橘下午茶盛宴
供應日期：即日起至3月31日
地址：黃竹坑香葉道43號3樓Arca Society
價錢： $474兩位用（憑「01空間」積分可低至半價換購）按此預訂
尖沙咀餐廳下午茶推介
Library Restaurant and Bar下午茶 鬧市異國風情畫
位於尖沙咀，充滿異國風情的Library Restaurant and Bar亦是慶祝白色情人節的最佳餐廳之一。餐廳以墨綠色為主調，加入了金屬元素的未來感，但最不可錯過的是餐廳的室外座位區，擺設了舒適的沙發椅，加上滿佈綠色植物的環境，儼如城市綠洲，適合情侶靜靜度過一個甜蜜的下午。餐廳下午茶套餐備有8款食物，包括推介的煙薰車里茄水牛芝士鹹撻、伯爵茶馬卡龍及英式鬆餅。情侶亦可以免費享受2杯有氣酒或升級至2杯精品咖啡。按此預訂
Library Restaurant and Bar
供應日期：即日起至3月31日
地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室
獨家「01空間」67折優惠：$505兩位用（原價$753）（憑「01空間」積分可低至半價換購）按此預訂
寬巷子台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶 創意枝仔冰
覺得酒店和餐廳下午茶太普通？台式火鍋下午茶又如何？台灣「過江龍」寬巷子推出了台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶，以特色椰皇牛乳花膠燉雞湯為湯底，再配搭多款唯美食物，包括澳洲和牛牛舌花、墨魚朵花及松板枝香，看得又吃得！還有枝仔冰、糖葫蘆、米妃糖及菠菠糖等四款創意料理，絕對適合吃貨的情侶來一次「快閃台灣美食之旅」。按此預訂
寬巷子台式火鍋下午茶
供應日期：即日起至12月31日
地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖
獨家「01空間」9折優惠：$538兩位用（另收加一服務費）（原價$598加一服務費）（憑「01空間」積分可低至半價換購）
預訂電話：3188 2840按此訂座