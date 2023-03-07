白色情人節｜餐廳酒店下午茶4推介低至半價　送護膚品人均$119起

白色情人節（3月14日），男生會於當日回禮給心儀的女生，表達愛意，不僅在日本，香港也有不少情侶於當日好好慶祝一番。想滿足另一半滿滿的儀式感，但又苦無計劃？多間酒店及餐廳推出特色下午茶優惠，配合白色情人節的主題，除了西式下午茶之外，還有台式火鍋下午茶，優惠更可低至半價。



港島酒店+餐廳下午茶推介

Pier 1929 x Pretti5「花．甜蜜美肌」下午茶 送抗糖化護膚組合

Pier 1929聯乘Botanic Pretti5推出「花．甜蜜美肌」下午茶，更配合白色情人節，以粉白色作為主題顏色。120分鐘的下午茶除了指定甜鹹點之外，多款美食可無限添加，包括紅粉菲菲酥脆蛋白霜、櫻花雲呢拿巴伐利亞、日式明太子滑嫩玉子燒、松葉蟹三文魚子撻等。指定甜食首推杏仁酒意式奶凍布丁配棉花糖，鹹點則推介黑魚子煙三文魚酸忌廉撻、龍蝦椰菜沙律多士配紅菜頭醬。凡惠顧即獲Pretti5抗糖化護膚組合一份。按此預訂

下午茶以粉白色作為主題顏色，再配上多款甜鹹點和無限添加美食。（圖片由Pier 1929提供）

Pier 1929 x Pretti5「花.甜蜜美肌」下午茶套餐

供應日期：即日起至4月30日

*獨家「01空間」9折優惠：$538兩位用（原價$598）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

惠顧即獲Pretti5 抗糖化護膚組合一份

地址：灣仔灣仔渡輪碼頭2樓按此預訂

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六國酒店「品味歐陸」下午茶 高雅英式瓷器3層架

同樣位於灣仔的六國酒店推出「品味歐陸」下午茶，以多國精緻的鹹甜美點作為主題，其中推介鵝肝慕絲配紅酒啫喱及黑松露醬、蟹肉蝦沙律布里歐軟包、西西里脆餅芝士卷等，甜點有歌劇院蛋糕、馬卡龍及英式鬆餅等，為切合歐陸主題，酒店更以英式瓷器及三層英式下午餐載盤盛載各款食物，適合想打卡又想嘆下午茶的你和另一半。按此預訂

六國酒店以英式瓷器及三層英式下午餐載盤盛載多款精緻的鹹甜美點。（圖片由Le Menu @ Gloucester Luk Kwok Hotel提供）

六國酒店「品味歐陸」下午茶

供應日期：即日起至4月30日

獨家「01空間」88折優惠：$482兩位用（原價$548）（憑「01空間」積分可低至半價購）

地址：香港灣仔告士打道72號一樓

訂座電話：2866 3808訂座連結

The Arca雅格酒店X RAZE柑橘下午茶盛宴 升級雞尾酒Citrus Twist

位於港島南區的The Arca雅格酒店，聯乘RAZE推出以SilverMist香味為靈感的柑橘下午茶，酒店主廚設計9款柑橘口味的鹹甜點，鹹點推介紅酒燴和牛面頰肉布里歐配焦糖柑橘，大廚用紅酒慢煮和牛面頰肉，再配鬆軟的布里歐，而甜點就以炸蟹餅配檸檬青蘋果蛋黃醬最為出色，入口香脆，再加上柑橘獨有的酸甜味，中和油膩的感覺。每套下午茶可升級至限量雞尾酒Citrus Twist，以一杯柑橘特飲為白色情人節添上甜蜜清新的感覺。按此預訂

The Arca雅格酒店推出柑橘下午茶，酒店主廚設計了9款柑橘口味的鹹甜點。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

雅格酒店 X RAZE 柑橘下午茶盛宴

供應日期：即日起至3月31日

地址：黃竹坑香葉道43號3樓Arca Society

價錢： $474兩位用（憑「01空間」積分可低至半價換購）按此預訂

尖沙咀餐廳下午茶推介

Library Restaurant and Bar下午茶 鬧市異國風情畫

位於尖沙咀，充滿異國風情的Library Restaurant and Bar亦是慶祝白色情人節的最佳餐廳之一。餐廳以墨綠色為主調，加入了金屬元素的未來感，但最不可錯過的是餐廳的室外座位區，擺設了舒適的沙發椅，加上滿佈綠色植物的環境，儼如城市綠洲，適合情侶靜靜度過一個甜蜜的下午。餐廳下午茶套餐備有8款食物，包括推介的煙薰車里茄水牛芝士鹹撻、伯爵茶馬卡龍及英式鬆餅。情侶亦可以免費享受2杯有氣酒或升級至2杯精品咖啡。按此預訂

食客除了可以身處室外享受下午茶之外，亦可以升級2杯餐飲至精品咖啡。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

Library Restaurant and Bar

供應日期：即日起至3月31日

地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室

獨家「01空間」67折優惠：$505兩位用（原價$753）（憑「01空間」積分可低至半價換購）按此預訂

寬巷子台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶 創意枝仔冰

覺得酒店和餐廳下午茶太普通？台式火鍋下午茶又如何？台灣「過江龍」寬巷子推出了台式火鍋「雲霧嚐仙」下午茶，以特色椰皇牛乳花膠燉雞湯為湯底，再配搭多款唯美食物，包括澳洲和牛牛舌花、墨魚朵花及松板枝香，看得又吃得！還有枝仔冰、糖葫蘆、米妃糖及菠菠糖等四款創意料理，絕對適合吃貨的情侶來一次「快閃台灣美食之旅」。按此預訂

寬巷子的特色下午茶，除了湯底之外，款款食物都美味而且精緻！（圖片由寬巷子提供）

寬巷子台式火鍋下午茶

供應日期：即日起至12月31日

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OT G57號舖

獨家「01空間」9折優惠：$538兩位用（另收加一服務費）（原價$598加一服務費）（憑「01空間」積分可低至半價換購）

預訂電話：3188 2840按此訂座