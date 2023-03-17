UNIQLO優惠最平$19起！UNIQLO最新推出減價優惠，超過400款男女裝商品都有折，包括T恤、恤衫、牛仔褲、寬褲、連身長短裙，同時涵蓋拍春夏季針織外套、牛仔褸等，當中多款T恤最平只需$19就可入手，適逢轉季可以趁今次UNIQLO優惠買新衫！

UNIQLO優惠減價最平$19！逾400款男女裝T恤、牛仔褲、外套都有折

UNIQLO最新推出服飾優惠，由即日起，UNIQLO有超過400款男女裝、童裝商品減至$19起，當中包括T恤、恤衫、牛仔褲、連身裙、外套等，統統都有份！

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（圖片來源：UNIQLO）

UNIQLO優惠｜人氣女裝單品低至$29！

UNIQLO女裝減價優惠，包括基本款長袖及短袖T恤、長裙、牛仔褲、休閒寬褲、針織外套、居家服、內衣褲等，最平$29起可以入手！其中，牛仔短版外套原價$399，折後$299就買到，而指定牛仔褲款更由原價$299劈價勁減$200，只售$99！

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UNIQLO優惠｜男裝勁劈最平$19入手！

多款UNIQLO男裝服飾都有減價，包括淨色或印花短袖T恤、聯乘人氣品牌T恤、牛仔褲、外套、運動服飾、衛衣、襪子、內衣褲等，勁劈低至$19！部分款式僅限指定分店，大家有興趣不要錯過。

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UNIQLO優惠

日期：即日起至另行通知

地點：UNIQLO門市及網店

