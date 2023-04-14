UNIQLO優惠最平$19起！UNIQLO網店不時推出減價優惠，最新有超過300款男女裝商品以折扣價發售，包括T恤、恤衫、牛仔褲、寬褲、連身裙及短裙等，另有AIRism防UV外套、防水外套、牛仔褸等，最平$19起就買到，一於趁今次UNIQLO優惠買新衫！

UNIQLO優惠減價最平$19！牛仔褲勁減$250、逾300款男女裝上衣外套

UNIQLO網店優惠！UNIQLO網店最新推出減價優惠，超過300款男女裝、童裝商品，當中包括T恤、恤衫、牛仔褲、連身裙、外套等，最平$19起！

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（圖片來源：UNIQLO）

UNIQLO優惠｜人氣女裝單品低至$29！

UNIQLO女裝減價優惠，包括基本款短袖T恤、牛仔褲、休閒寬褲、連身裙、牛仔短裙、居家服、內衣褲等，最平$29起！其中，防水工裝外套原價$399，折後只需$299；指定牛仔褲款更由原價$399劈價勁減$250，只售$149；夏季必備的AIRism系列T恤及防UV外套等，低至$39起！

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UNIQLO優惠｜男裝最平$19起！牛仔褲款勁減$100

UNIQLO男裝服飾都有減價，多款淨色或印花短袖T恤低至$59起，指定牛仔褲款及棉質褲款勁減$100，$99起就買到！除此之外，居家服、運動服飾、襪子、內衣褲等亦有優惠，最平$19入手！

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UNIQLO優惠同時涵蓋多款童裝，包括聯乘迪士尼人氣角色T恤、輕便短褲、AIRisim T恤、內衣及褲子等，同樣最平$19起！

UNIQLO優惠

日期：即日起至另行通知

地點：UNIQLO網店

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