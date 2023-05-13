東港城「Happy Shopping購物折2023」陪你瘋狂購物到盛夏

東港城「Happy Shopping 購物折2023」現正舉行，即日起至7月9日有一連串的優惠活動，無論是電子潮人、入廚愛好者、精明靚太抑或識飲識食的朋友，都可以在購物折中找到激抵心頭好。5月16日起強勢推出【至尊印花賞】，儲滿指定數量印花即有機會拿走高達HK$87,000電子贈券！ 5月27日起再開推【HK$1瘋狂搶】，隨時有機會以HK$1換購iPhone、iPad及PS5等城中潮物及令你滿載而歸。6月12日壓軸加推【滋味三重賞】以及【100分激賞】，一邊掃貨，一邊換領超值福袋及潮流家電！不想錯過至抵購物優惠的你，絕對要記低日子！



消費儲印花 換領高達$87,000電子贈券

由5月16日至7月9日累積消費滿$10,000，即可換領電子印花一個。集齊25個印章花便可換領$7,000 「東港城零售電子贈券」；45個印章則可換領$30,000「東港城零售電子贈券」；60個印章即可換領最多的$50,000 「東港城零售電子贈券」，讓你再瘋狂血拚！

消費儲印花，可換領高達$50,000「東港城零售電子贈券」。

$1搶購至潮電子產品不是夢

由5月27日至6月11日，購物節將展開最刺激的「HK$1瘋狂搶」。The Point會員只需以5,000積分兌換「優先預留證」並於東港城以電子貨幣累積消費滿指定金額，便有機會以$1換領至潮電子產品，包括最新的iPhone 14 Pro Max(消費滿HK$200,000)、打機迷必備的PlayStation®5主機（數位版）(消費滿HK$160,000)和iPad Mini(消費滿HK$120,000)。

「HK$1瘋狂搶」潮人必備，包括iPhone 14 Pro Max、PlayStation®5主機（數位版）和iPad Mini。

廚房家電福袋 輕鬆享受入廚樂

享受入廚樂的你，就要趁機入手美觀又實用的廚房家電啦！6月12日至7月9日，購物節會推出「滋味三重賞」，以電子貨幣累積消費滿指定金額（必須包含一張餐飲單據），即可換領價值或高達$888的超值主題福袋！

福袋包括Recolte果汁機、日式小電鍋等人氣家電以及不同電子贈券。

100分激賞人氣商品

此外， 6月12日至7月9日期間，東港城更同時推出「100分激賞」，The Point會員以100積分兌換「優先預留證」，並於推廣期內以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領美容或家電等人氣商品。

即日以電子貨幣及累積消費滿HK$20,000，即可換領Dyson V8 SlimTMFluffy 輕量無線吸塵機乙部。

必搶1折驚喜 多款人氣產品買一送一

於東港城購物折期間，場內超過90個品牌更聯合推出６大東港城商戶獨家優惠，包括：驚喜1折狂歡派對、人氣產品買一送一優惠、還有飲食零售大減價的「致『識飲識食』的你」、炎夏消暑日用品或電器的「夏日清爽大作戰」、打扮潮人最愛的「今期流行打扮日誌」，以及每月不同的「5至7月Happy Shopping」，大家記低Jetso攻略，優惠一出立即搶購！

想了解更多詳情？請即瀏覽：https://www.eastpointcity.com.hk/happyshopping2023/home/

（資料及相片由客戶提供）