山頂好去處｜星空之旅光影體驗山頂下午茶　食玩打卡6推介5折起

【山頂好去處】全新第6代山頂纜車正式啟用後，旋即成為香港人和旅客的旅遊熱點，不過山頂好玩的地方又豈止纜車，記者整合了6個好玩好食的打卡好去處，不妨趁這個周末周日，帶一家人到山頂開開心心玩一天！



山頂好玩好食景點【1】 - 山頂Go Museum買一送一

於去年全新開幕的山頂Go Museum將帶大家飛上太空！Go Museum現舉辦超感觀活動Magic StarSign，並以希臘天文學家命名的黃道十二宮為主題，參觀人士可體會另類的星空體驗。由即日起至6月30日，經「01空間」訂票，更可以獨家尊享限時一人票價二人同行優惠，人均只需104起，優惠適用星期六日及假期適用！

按此了解山頂Go Museum Magic StarSign詳情及購票！

山頂Go Museum

價錢：星期一至四雙人票價$208（原價$416）｜星期五六日及公眾假期雙人票價$238（原價$416）

*凡購買門票即送城寨風味餐飲優惠券（數量有限，送完即止，不另行通知）

網址：https://www.gomuseum.art/magicstarsign

山頂好玩好食景點【2】 - 雍雅山房山頂美景2人下午茶 8折

有得玩當然有得食！同樣去年新開的山頂雍雅山房推出山頂美景2人下午茶，食客除了可以重拾舊香港的高貴典雅感覺之外，新雍雅山房更可以飽覽整個維港景色。現在餐廳更推出山頂美景2人下午茶優惠，只需要$438，就可以享用多達8款中西美食，包括沙葛毛豆蟹肉多士、意大利黑松露飯球、特色桂花糕等，另外又會奉上傳統紅豆冰、菠蘿冰或者相同價值飲品兩杯，讓人可以輕鬆度過一個周末周日假期。

雍雅山房2人下午茶詳情可按此了解！

雍雅山房 山頂美景2人下午茶

價錢：$438（8折，原價$548）

地址：山頂山頂道118號山頂廣場2樓202-202C號舖

山頂好玩好食景點【3】 - 太平山頂纜車優惠套票

山頂凌霄閣一直都是旅客必到的景點之一，現更推出太平山頂纜車優惠套票，成人只需要$100，就可以坐到最新第六代山頂纜車，全程約1300米只需6分鐘就可以由金鐘花園道直上山頂，再登上旁邊凌霄閣以360度0死角欣賞香港的迷人景色。

按此了解太平山頂纜車優惠套票詳情！

太平山頂纜車優惠套票

價錢：（單程+凌霄閣摩天台428門票）成人$100｜兒童$52

（來回+凌霄閣摩天台428門票）成人$120｜兒童$62

山頂好玩好食景點【4】 - 香港大富翁夢想世界

成為百萬富翁是不少人的夢想，不過就算成不了百萬富翁，到香港大富翁夢想世界同樣開心！位於山頂的香港大富翁夢想世界是世界知名桌遊《大富翁》的第一間主題館，當中不單可以見到很多大富翁元素的物品，包括棋子、地契卡等，更會以全息投影和4DX體感技術，帶大家全情投入大富翁的世界。另外，體驗館更設有多種互動遊戲，入場的遊人一定會有意想不到的驚喜。

按此了解香港大富翁夢想世界詳情！

香港大富翁夢想世界

價錢：成人$208（原價$260）｜兒童及長者$176（原價$220）｜01空間獨家家庭組合$394（原價$540）

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山頂好玩好食景點【5】 - 趣味時光留影館

去年於山頂開幕的趣味時光留影館主打舊香港設計，讓入場的遊客，可以化身成老香港的居民，在5大主題區域打卡留影。佔地2層共有6000多平方呎的留影館設有22個不同特色的場景，包括了霓虹燈、大排檔等，令香港市民可以懷緬昔日之餘，旅客亦可以從複製的老香港街景認識這個地方另一面貌。

按此了解趣味時光留影館詳情！

趣味時光留影館

價錢：本港居民成人$168（67折，原價$298）｜本港居民小童及長者$128（48折，$268）｜2人同行$232（41折，原價$566）

地址：山頂凌霄閣2樓206號及3樓306舖

山頂好玩好食景點【6】 - 香港杜莎夫人蠟像館

明星不是天天都可以見到，不過若身處山頂的香港杜莎夫人蠟像館，你就可以被一班國際巨星簇擁，更可以逐一與他們打卡留念。除了國際知名巨星之外，亦有韓流明星、政壇名人等，入場人士可以在精心設置的12個展區中，重回那些重要和經典的時刻。

按此了解香港杜莎夫人蠟像館詳情

香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票

價錢：電子門票成人$208（原價$299）｜小童$170（原價$259）

電子門票加數碼相片成人$230（原價$310）｜小童$190（原價$265）

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