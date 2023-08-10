親子夢幻音樂之旅！迪士尼100週年紀念音樂會　電影金曲經典重現

迪士尼電影風靡大小朋友，電影金曲朗朗上口！適逢華特迪士尼公司100週年，粉絲們絕對不能錯過這場多媒體音樂會體驗，迪士尼100週年紀念音樂會—D100: THE CONCERT香港站。



樂團現場演奏結合動畫片段 完美視聽享受

音樂會會演奏多首迪士尼經典卡通主題曲。（圖片由King Entertainment提供）

一系列耳熟能詳的迪士尼經典電影金曲，包括《灰姑娘》、《美女與野獸》、《獅子王》、《魔雪奇緣》、《魔海奇緣》及《奇幻魔法屋》等，將由香港交響管樂團現場演奏，聯同8名來自香港和美國的歌手演繹動人歌曲，包括葉巧琳、鄭君熾、Payson Lewis、Dominique Paton等，以美妙樂曲與大家重溫每個精彩片段！演奏將配合原創動畫片段，帶來視覺和聽覺同樣滿足的夢幻之旅，適合一家大細入場欣賞，共創美好親子回憶。門票現於Trio.com 免手續費優先預訂，立即買飛啦！

D100：THE CONCERT

日期：2023年9月9日 & 10日

時間：早上11時 及下午4時

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星

票價：HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

立即購票：hkticketingTrip.com

(資料及相片由客戶提供)