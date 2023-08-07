低至五折︱率先入手金沙流心奶黃月餅　滋味中秋打卡送禮一流

無論再忙，都要珍惜與家人摰愛共處，度過每個中秋節的溫馨時光，一盒美味精緻又富含祝福意義的月餅，是中秋佳節不可缺少的主角。聖安娜餅屋今年以「舞動滋味中秋」為題，推出多款滋味月餅，除了傳統雙黃白蓮蓉月餅外，亦有不同口味的冰皮月餅，以及近年大受歡迎的流心奶黃月餅！即日起至8月23日，趁早入手享早買優惠，Cake Easy或Mastercard持卡人更尊享低至五折優惠，送禮自用一流！



每一口鹹香綿滑 金沙流心奶黃月餅

提起近年人氣口味，相信非鹹甜交錯的金沙奶黃月莫屬！聖安娜的金沙流心奶黃月餅更為出色，精選鹹蛋黃，以黃金比例做出綿密起沙的流心内餡，鹹蛋甘香與奶黃香甜兼備，個個精心製作，滋味不在話下。食之前放入微波爐「叮一叮」，流心效果更出色，每口都風味十足！另有香滑奶黃月餅可供選擇，照顧不同口味需要。聖安娜餅屋更在模具上來點新意思，加入至潮祝福語，打開禮盒，立即見到月餅上的「有口福」字樣，有驚喜又好意頭，長輩親友一定笑逐顏開，齊齊打卡影相最吸like！月餅換上精緻新包裝，無論是孝敬父母，抑或送給朋友，同樣優雅大方，一家人分享8個裝，滋味又滿足；兩口子買4個裝，適合應節淺嘗，絕對是送禮自用首選。

金沙流心奶黃月餅 8個裝

零售價︰$419/盒

早買優惠︰$218/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人專享︰$210/盒

金沙流心奶黃月餅 4個裝

零售價︰$223/盒

早買優惠︰$116/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人專享︰$112/盒

香滑奶黃月餅 8個裝

零售價︰$400/盒

早買優惠︰$208/盒

Cake Easy會員/Mastercard持卡人專享︰$200/盒

同場加映 傳統月餅及冰皮系列

傳統月餅及冰皮系列亦各有粉絲，雙黃白蓮蓉向來是飯後賞月，配一壺好茶的最佳拍擋，油潤鹹蛋黃加上寸三蓮製作的幼滑白蓮蓉，盡享正宗中秋滋味，另有低糖配方選擇。大人小朋友都愛的冰皮系列，變奏出多款創新口味，至脆驚喜冰皮月餅特別加入法國海鹽焦糖脆脆夾心，吃出百變口感；還有女士至愛的矜貴杏仁松子燕窩、榴槤fans必食榴槤果皇等，款款滋味停不了。8月23日前購買同樣享有早買優惠及指定客戶低至5折優惠，萬勿錯過！

來自遠方的祝福 聖安娜電子月餅券

即使身處異地或足不出戶，也可為親友送上佳節驚喜。透過香港聖安娜Cake Easy App或網頁購買月餅電子禮券，親友可即時經手機App或電郵收到電子禮券*，更可以隨時經手機短訊發給親友，輕鬆遙距送心意！

聖安娜月餅電子禮券︰https://www.sthonore.com/hk/news/detail/egifting

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(資料及相片由客戶提供)