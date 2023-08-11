READY果汁 x Pacific Coffee推出 全新夏日菠蘿特飲‧嶄新清爽口味

香港人工作繁忙，經常日夜顛倒，要兼顧健康絕非易事，大部份人選擇在日常飲食方面入手！由新鮮水果製成、源自西班牙的非濃縮原果汁 READY 是消暑飲料中的最佳之選，100%純天然、無添加防腐劑、無添加水及人造糖！Are you ready to chill? READY果汁 X Pacific Coffee 推出夏日菠蘿特飲系列，打造夏日至 Fresh 果汁新體驗！



菠蘿烏龍特選18/25咖啡梳打 | 售價︰HK$47（大杯裝）; 菠蘿百香果烏龍梳打 | 售價︰HK$47（大杯裝）

「菠蘿烏龍特選18/25咖啡梳打」—— 以純天然的 READY純鮮菠蘿汁為核心，注入烏龍茶及梳打，並緩緩加入以 Pacific Coffee 獨家農地直購的特選18/25 Altura 咖啡豆萃取而成的濃縮咖啡，把菠蘿梳打的酸甜口味完美均衡地融入咖啡的酸度中，滲透出與別不同的果香，使咖啡美味再次昇華，甜酸苦甘完美融合，打造出夏天必備的消暑解渴聖品，為你一整天充充電。

「菠蘿百香果烏龍梳打」—— 不含咖啡成份，大小朋友都適合。以純天然的 READY純鮮菠蘿汁配上百香果的香甜，兩者融為一體帶出獨特怡人的果香，加上口感清爽的有氣梳打水，配合得天衣無縫，啖啖透心涼。而梳打中的氣泡更將清新幸福感覺源源送上，迎接甜蜜盛夏！

2款特飲均由即日起至8月31日於全線Pacific Coffee有售*。

再配上清新的蛋糕, 一定是大家下午茶的不二之選！

* (亞洲博覽館、機場、愉景灣廣場及銅鑼灣Sugar+分店除外)

檸檬芝士蛋糕(Lemon Cheesecake)及椰子芒果白朱古力蛋糕 (Coconut Mango White Chocolate Cake)

三款Ready果汁，(左起) READY 純鮮橙汁、READY 純鮮蘋果汁及READY 純鮮菠蘿汁。

健康之選︰菠蘿、蘋果口味READY100%純天然果汁進駐 ，啖啖鮮果無添加

READY 純鮮菠蘿汁和純鮮蘋果汁500毫升樽裝現已進駐 Pacific Coffee，讓大家可以隨時隨地品嘗最Fresh果汁體驗。

所有 READY 鮮果汁均為100%果汁，成份天然，無添加防腐劑及人造糖，提供100%真正水果營養及鮮果汁味道，READY果汁採用專利技術，由培植水果、挑選、鮮榨灌注入樽、滅菌再密封包裝，全程都有嚴格監控。而且生產商擁有 BRCGS國際食物安全標準 A+認證，絕對安全可靠！膠樽樽身更使用循環再生物料 rPET 製作，可100%循環再造，為地球無添加負擔。

．「READY 純鮮菠蘿汁」 500毫升則由1個新鮮菠蘿製成，扭開蓋掩即可聞到濃郁香氣，而菠蘿含有豐富膳食纖維、有機酸、維生素B1及C和多種礦物質，有助去除體內毒素。

．「READY 純鮮蘋果汁」 500毫升則由3個新鮮蘋果製成，香味芬芳之餘，蘋果含豐富嘅維他命C及水溶性和非水溶性纖維。純鮮蘋果汁含有接骨木花精華，改善腸道問題。

．「READY 純鮮橙汁」含啖啖果肉， 500毫升裝由6個鮮橙製成，含高量天然維他命C，或有助於維護骨骼和牙齦健康，以及增强鐵的吸收。

三款Ready果汁，(左起) READY 純鮮橙汁、READY 純鮮蘋果汁及READY 純鮮菠蘿汁。

READY源自西班牙，由培植、挑選新鮮水果至鮮榨灌注入樽，整個生產流程都嚴格監控，亦堅持絕不添加任何糖及防腐劑，將營養直接帶到你手上。讓香港人可以無時無刻都可以品嚐到既天然又好味嘅果汁，為大家注入能量及活力。

(資料及相片由客戶提供)