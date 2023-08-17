中秋月餅早鳥優惠｜全城至平$88起　張公館中秋月餅禮盒52折起

眨眨眼中秋節又快來到了，當然與摰愛一邊食月餅一邊賞月。今個中秋少不了香港製造的張公館中秋月餅禮盒，誠意推出雙黃白蓮蓉月餅及流心奶黃月餅兩款口味，於9月7日前購買即享早鳥優惠52折起，如於電訊數碼門市（SUN Mobile）購買指定產品或新上台，早鳥價之外更可額外享8折另外加購優惠！



著數1︰中秋月餅禮盒 01 mall全城至平$88起

今個中秋節，張公館繼續推出雙黃白蓮蓉月餅及流心奶黃月餅，兩款口味均由香港製造，甜而不膩，入口香氣豐郁。

流心奶黃月餅，香酥奶黃外皮配以濃滑軟滑的流心奶黃餡，由內到外都散發濃郁奶香，味道層次豐富；雙黃白蓮蓉月餅則精選頂級湘蓮製成清香順滑白蓮蓉，再配上嚴選頂級鹹蛋黃，入口油潤飽滿，完美傳承中秋傳統工藝。

中秋月餅禮盒分別有流心奶黃月餅（6件禮盒裝）、流心奶黃月餅（2件禮盒裝）、雙黃白蓮蓉月餅（4件禮盒裝）及雙黃白蓮蓉月餅（2件禮盒裝）。

01 mall提供早鳥優惠，流心奶黃月餅（2件禮盒裝）全城至平$88，其他中秋月餅禮盒於9月7日前購買，更可享早鳥優惠52折起！而且於01 mall購買更贈送「張公館飲食集團」$50堂食電子現金券（一張），多買多送！

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香酥奶黃外皮配以濃滑軟滑的流心奶黃餡的流心奶黃月餅，由內到外都散發濃郁奶香，味道層次豐富。

流心奶黃月餅（6件禮盒裝）$198

嚴選頂級湘蓮製成清香順滑白蓮蓉，再配上嚴選頂級鹹蛋黃，入口油潤飽滿，完美傳承中秋傳統工藝，中秋應節首選。

雙黃白蓮蓉月餅（4件禮盒裝）$198

凡成功於01 mall購買指定張公館月餅禮盒，即可獲贈「張公館飲食集團」$50堂食電子現金券。

著數2︰至平早鳥優惠！於電訊數碼SUN Mobile門市上台兼享折上折

另外凡於全線電訊數碼門市購買指定產品或新上台，大家除了享有早鳥優惠52折外，更另享8折加購優惠，折上折於節日嘆月餅！更多詳情請向電訊數碼門市查詢。門市地址

換領方式

大家可憑電子換領券，於以下日期親臨已預約之換領點即可換領：

2023年9月8 至 24日

換領點：張公館、張公子、齊齊滾及全線電訊數碼門市

2023年9月25 至 28日

換領點：張公館、張公子、齊齊滾及指定電訊數碼門市

請於兩天前預約換領

詳情：www.ckkdining.com/ckk_mooncake.html

網上預約：www.ckkdining.com/online_reservation

查詢致電：8118 0077 或 Whatsapp 6289 8229 預約

憑證使用方式：現場請出示電子憑證

(資料及相片由客戶提供)