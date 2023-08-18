TWIST優惠丨屯門市廣場店超級名牌袋減價至1折　割價第二回$200起

TWIST8月夏季瘋狂大減價！割價第二回的名牌袋包包，件件又好靚！繼續全部是時裝大牌，包括CHLOE、BURBERRY、LOEWE、VALENTINO、TORY BURCH、KARL LAGERFELD、FURLA、MARC JACOBS等，全部都是時裝大牌！



TWIST第二回的夏季瘋狂大減價，1至5折精選減價貨品，將會在8月19日(星期六）在屯門店（屯門市廣場）發售。HK$200起就能入手各款名牌包包！今次以「小包」較多，至於啱上班族的款式，小編覺得MICHAEL KORS、SALVATORE FERRAGAMO、YVES SAINT LAURENT三款最大方得體。

TORY BURCH

原價：HK$3,100

1折：HK$310

BURBERRY

原價：HK$12,300

5折：HK$1,230

VALENTINO

原價：HK$10,450

3折：HK$3,135

CHLOE

原價：HK$9,700

3折：HK$2,910

LOEWE

原價：HK$17,950

5折：HK$8,975

BURBERRY

原價：HK$19,900

5折：HK$9,950

第二回數十款的精選折扣貨品，如果有興趣的話，千萬不要錯過優惠活動！按圖睇更多款式👇🏻👇🏻

另外，TWIST有消費券獎勵計劃，滿HK$2,000即減$100。

TWIST (官網圖片）

TWIST減價第二回 詳情

日期：8月19日（星期六)

時間：中年12時

地點：屯門市廣場店

地址︰屯門屯盛街1號屯門市廣場1期2027-2028舖



減價第三回︰8月26日尖沙咀iSQUARE店

