ITeSHOP優惠懶人包｜年度感謝祭激減2折起　即買即可抽獎贏音響

ITeSHOP於8月23日推出年度感謝祭，大量國際知名時裝品牌以激安價發售，優惠低至2折起！凡購物買滿指定金額，更有機會參加大抽獎，贏取總值$4000的音響組合。活動期間亦舉行一系列活動，保證人人有獎，永不落空！ITeSHOP亦於今天起一連三日舉行感謝祭前哨戰，市民可以登入官網搶獨家優惠券，在感謝祭瘋搶心水產品！



立即搶獨家優惠券https://iteshop.it/3P0VmBr

ITeSHOP的年度感謝祭於8月23日至31日，一連9日舉行。一如以往，ITeSHOP感謝祭大量產品將以低至2折發售，當中不乏I.T國際時尚潮流品牌，如APC、Ambush、ESSENTIALS、JW ANDERSON、WE11DONE、JACQUEMUS等，以及年輕潮流品牌i.t.，如IZZUE、Fred Perry、BEAMS BOY、MUSIUM DIV、BEAUTY & YOUTH、b+ab、tout à coup等男女裝及飾物。為回饋顧客一直以來的支持，凡購買指定產品，更可獲贈精選禮品。

ITeSHOP會員專享折上折 再贏銀包、帽、現金券

除了多個國際及本地知名潮牌開倉勁減之外，ITeSHOP會員亦可於感謝祭期間，專享3倍積分或指定產品折上折優惠。其中Guru及King級會員獨享精選CDG產品7折優惠和BE@RBRICK潮牌模型低至5折優惠，指定產品更專享額外9折優惠，ITeSHOP會員不容錯過。另外，會員亦專享周末優惠，由8月25至27日（周五至日），凡購物買滿$500，即可參加幸運輪，贏取CDG銀包、潮牌鴨舌帽、現金券等，而且保證人人有獎，永不落空！

按圖按部分ITeSHOP精選特價貨品

+ 5

即買即送禮品 消費愈多愈豐富

就算不是ITeSHOP會員亦毋須失望，因為網店已經一早準備好大量禮品，只要購買任何產品，即送VANESSA MEGAN美容樣品，而且消費得愈多，獲贈的禮品就愈豐富，包括了GROWN ALCHEMIST的旅行清潔套裝、VANESSA MEGAN有機玫瑰爽膚水及血橙潔手液及沐浴露、KONKA氣炸鍋、Urbanears耳機、GUNNAR防藍光眼鏡等。

按圖看精選禮品優惠

+ 8

買滿$2500即可參加大抽獎 贏取終極大獎

此外，ITeSHOP亦加推大抽獎，於感謝祭首3天（8月23至25日）累積買滿$2500，即可參加大抽獎，贏取MARSHALL的藍牙喇叭及便携式音箱，總值高達$5700。而經不同消費平台結帳，亦可享額外回贈及折上折優惠，詳情即上ITeSHOP官網查詢。

按圖看ITeSHOP每日3-6點限時特價激賞

+ 4

感謝祭前哨戰 登入官網搶獨家優惠券

由今日起，市民亦可以登入ITeSHOP官網（https://iteshop.it/3sa8YRY），搶購獨家優惠券，包括I.T.及i.t.的現金券及$30免運費等，立即上官網（https://iteshop.it/3sa8YRY）了解詳情及參加前哨戰！