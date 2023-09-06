香港青島國際啤酒嘉年華│三大特色啤酒登場 中秋國慶 一齊飲勝！

今年的中秋節和國慶為大家帶來三日連假，不知大家有甚麼打算呢？「香港青島國際啤酒嘉年華」將於9月28日至10月2日假中環街市舉行，不但有音樂表演、青島特色美食、啤酒競飲大賽和啤酒先生小姐/旗袍小姐比賽等活動，同場更推出三限特別版啤酒，熱愛「隊啤」的你記得把握機會參加嘉年華，一齊飲勝！



香港青島國際啤酒嘉年華活動一籮籮

相隔4個月後，9月尾終於再有三日連假，更是橫跨中秋節和國慶兩大日子！除了跟親戚朋友聚會外，大家不妨一起參加於9月28日至10月2日假中環街市舉行的「香港青島國際啤酒嘉年華」，音樂表演、青島特色美食、啤酒競飲大賽和啤酒先生小姐/旗袍小姐比賽等活動一應俱全，更令各位啤酒迷著迷的是現場將推出三款特別版啤酒：一世傳奇、原漿精釀啤酒和全新零度零脂無酒精系列。

「香港青島國際啤酒嘉年華」詳情

地點：香港中環街市（中環皇后大道中93號）

日期： 9月28日–10月2日

今次嘉年華，青島啤酒帶來12個系列的16種最新啤酒精彩選擇。無論您喜歡傳統口感還是尋求新奇體驗，能為享有愉悅的品味體驗！

一世傳奇：每年限量八萬支

「一世傳奇」是集啤酒、威士忌、葡萄酒和香檳各家所長於一體的藝術釀造大成之作，不但傳承百年青啤釀造工藝，更融匯北美經典威士忌過桶釀法與歐洲古典葡萄酒窖藏方式。此酒由國家級釀酒大師領銜國家重點實驗室團隊研發，包括德國世襲制麥大師、全球最大酒花集團首席技師和深諳橡木桶密語的製桶大師，攜手貢獻罕見的風味，為這款啤酒注入了獨特的風味和品質保證。其絲滑醇厚的神秘琥珀紅酒液，使得啤酒口感立體豐富。特別開啟之時，會綻放出如香檳般的禮花泡沫，儀式感爆燈！

「一世傳奇」是集啤酒、威士忌、葡萄酒和香檳各家所長於一體的藝術釀造大成之作，不但傳承百年青啤釀造工藝，更融匯北美經典威士忌過桶釀法與歐洲古典葡萄酒窖藏方式。

限量青島原漿精釀啤酒：7日新鮮啤酒 「鮮」飲為敬!

青島原漿啤酒在釀造過程中不進行過濾、稀釋或殺菌處理，成品直接從發酵罐中入瓶。這種製作方式保留了豐富的活性酵母，令啤酒味道醇厚而富有麥香，入口時亦帶來甘鮮美味的口感。然而，由於原漿啤酒沒有經過殺菌處理，所以保鮮期較短，僅為7天。

為確保參與啤酒節人士能品嚐到新鮮的青島原漿啤酒，青島啤酒跟航空公司合作增加運輸航線，以提供高品質的原漿啤酒供應。原漿啤酒的保鮮要求較高，運輸過程需要嚴格控制，這項合作確保了啤酒在運輸過程中的品質和新鮮度，絕對是參與啤酒節人士的必飲之選！

由於原漿啤酒沒有經過殺菌處理，所以保鮮期較短，僅為7天。

零度零脂無酒精系列：無酒精卻仍有純正啤酒風味

全新的「青島零度零脂無酒精系列」採用金獎全麥皮爾森真空蒸餾技術，經過精密的處理過程後，酒精含量小於0.09%，遠低於一般啤酒的酒精含量，適合非飲酒者享用。此外，每罐啤酒僅含有60卡路里的熱量，是零脂低卡低碳水化合物的選擇，無論是健身愛好者、節制糖分攝取的人群或對於保持身材和健康有意識的個人，都能享受到啤酒的風味。

「青島零度零脂無酒精系列」採用金獎全麥皮爾森真空蒸餾技術，經過精密的處理過程後，酒精含量小於0.09%，遠低於一般啤酒的酒精含量。

限時早鳥優惠 把握機會入手三款套票

由即日起至9月15日購買三款套票即享有早鳥優惠，欲購從速！

套票詳情

開心孖寶套票

- 原價$178（早鳥優惠$158）

- 包含2杯生啤+ 2(支/罐)啤酒，其中2(支/罐)啤酒可由下列啤酒種類中選擇任意2(支/罐)：青島啤酒IPA 330ml/ 青島啤酒白啤 500ml/ 青島啤酒黑啤 330ml/ 青島啤酒黑啤 330ml/青島啤酒Light 500ml/ 青島零度原味 330ml/ 青島零度檸檬 330ml/ 青島啤酒純生316ml/ 青島啤酒1903 330ml

清新零度套票

- 原價$178（早鳥優惠$158）

- 包含2罐青島零度無酒精原味 330ml + 2罐青島零度無酒精檸檬 330ml

嘗鲜原漿套票

- 原價$398（早鳥優惠$368）

- 套票包含2支青島原漿精釀啤酒 1L

以上所有套票均可於以下日期前往中環街市活動現場換取酒品：

9月15日（18:00-23:00）

9月16-27日（14:00-21:00）

9月28-10月2日（14:00-23:00）

（所有門票不包括食物及各款限量商品）

購票網站：https://tixland.live/landing/hong-kong-tsingtao-beer-carnival

未成年人士不得於會場內飲用含酒精飲品。

5 歲或以下人士必須由一位年滿 18 歲的父母或監護人陪同。

（資料及相片由客戶提供）