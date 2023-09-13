美亞開倉廚具2折起！煎鍋／蒸鍋／湯鍋／打蛋器低至$19起　附地址

美亞廚具開倉優惠來了！美亞廚具將於即日至10月2日起進行清貨開倉。多種廚具低至2折，最低$19起！優惠涵蓋各種廚具，當中包括減至$23的打蛋器、$69的不黏煎鍋、$104的切碎機等。即睇開倉地址、優惠詳情！



美亞體驗店（資料圖片）

美亞廚具將由即日起至10月2日舉辦「美亞盤點清貨開倉」，以最平2折發售包括不黏煎鍋 、單柄鍋、湯鍋、中式鑊等多種各式各樣的廚具。不論手動、電動廚具，都在今次優惠有折扣。

廚具最平$19起

活動期間，最優惠的產品為$19（原價為$99）的Circulon尼龍湯匙。另外，Meyer Skyline II 系列的不黏萬用鍋、有蓋不黏中式鑊則分別正以$69（原價為$229）、$99（原價為$269）以及$199（原價為$699）的優惠價發售。而PRESTIGE Basics Grey打蛋器（$23，原價為$39）、Meyer 切碎機（$104，原價為$149）也正以低價發售。

電動廚具都有優惠

除了手動廚具，電動廚具都有優惠，包括正以較低優發售的CIRCULON Prime陽極氧化不黏電燒板（$399，原價為$1,199）、CIRCULON多功能電火鍋配蒸籠（$339，原價為$899）以及電煎鍋連蒸鍋（$839，原價為$1,199）

「美亞盤點清貨開倉」除了會在美亞廚具於觀塘的體驗店舉行，在網上亦接受廚具預訂，而買滿$300，更可以獲得免費送貨。美亞廚具所有正提供優惠的廚具可參閱美亞廚具官方網站。

（圖片來源：美亞廚具）

美亞盤點清貨開倉

地點：美亞廚具體驗店

地址：九龍觀塘道382號地下

日期：即日至10月2日

時間：10:00 – 20:00

