中秋遊｜必睇「澳門銀河」超級喜月　入手澳門安達仕酒店開幕套票

經歷兩個多月沒有「紅日」的日子，終於等到中秋長假期降臨，當然要把握機會全家出遊！今年澳門的中秋活動可說是火力全開，「澳門銀河」和多個單位合辦大型懷舊美食祭和設計展覽，還有期間限定的中秋餐飲活動及全新餐廳登場，今日開幕的澳門安達仕酒店更有讓你深度體驗澳門的住宿套票，以全新角度探索澳門，再近距離觀賞6米直徑大的超級喜月！



回到五十年代繁華小城 狂掃地道小食

從9月中起，「澳門銀河」將推出一系列適合一家大細同歡的中秋限定活動，讓遊客在佳節留下有趣又好玩的回憶，包括帶大家重遊老澳門的「百老匯文創美食節」，將於9月28日至10月8日下午2時至晚上10時於「澳門百老匯」舉行。屆時百老匯美食街將打成一條「時光街」，重現五十年代特色街頭小吃、攤位遊戲，更準備了特色文創藝術，邀請大家在中秋佳節探索小城歷史！

新餐廳新菜式輪流登場

分享美食，永遠都是最好的慶祝方法，「澳門銀河」集合了多間餐廳，炮製一系列特色及期間限定美食，首先有法國糕點名店「Passion. by Gérard Dubois」提供多款全手工製作的法式千層撻，包括人氣「香橙香草」及「香濃朱克力」口味，還有最新推出的「刁草三文魚」口味，每日限量發售，為「蛋撻」寫下新定義。

Passion. by Gérard Dubois的法式千層撻極具人氣。

此外，「澳門銀河」六大中餐廳：彭慶記、川渝人家、百樂潮州酒樓、銀河氹仔漁村、北膳樓，以及莆田，則以中國地方名菜幫你歡渡中秋。其中銀河氹仔漁村帶來極之應節的中山的傳統手工點心「燈影煎堆」。煎堆外皮薄可透光，加上濃郁的芝麻香與脆薄口感，叫人回味無窮。剛在九月開業的川渝人家，則有超考驗刀功的「達州燈影牛肉」；北膳樓亦有特別菜式登場，以紅果、鐵棍山藥及法國鵝肝製成的涼菜「長白山紅果山藥鵝肝」，優雅漂亮的外表，藏了驚喜的酸甜味道與軟糯口感。

長白山紅果山藥鵝肝，既有漂亮外表，又有豐富營養。

燈影煎堆又圓又薄的外皮，值得相機食先。

花燈月圓享美饌

日期：即日至10月31日

訂座︰+853 8883 2221

戶外草坪首現超級喜月

趁中秋佳節，「澳門銀河」特別為大家精心製作了不會一瞬即逝的超級喜月。由9月25日至10月8日，澳門首個「超級喜月」，在「澳門銀河」戶外草坪升起6米直徑大的巨型月亮裝置，歡迎大家前來打卡賞月。另外9月29至30日將舉行「超級喜月」團圓夜，豐富節目包括現場音樂表演、小淘淘燈藝巡遊等。除了可自備美食飲品在月下野餐，亦可提前選購兩家法國餐廳為你準備的野餐籃，令團圓夜增添一分悠閒歐陸風情。

記得提前選購兩家法國餐廳的野餐籃，與摯愛好友一邊賞月，一邊享用美食，別具風味。

超級喜月

位置：「澳門銀河」戶外草坪（鑽石大堂外）

喚醒大人小朋友的設計魂

綜合度假城內還有不少期間限定大型裝置藝術，今年「澳門銀河」亦與澳門設計師協會合作推出「澳門銀河幻影燈藝節」，給一家大小有趣體驗，包括展示澳門設計師協會及來自中國內地、澳門和新加坡的四位國際級設計師，一同以數位技術結合燈光影像科技，呈獻一幕幕燈月景象，還有以LED屏幕製作的互動空間，用光彩奪目的科技表現中秋團圓的國文化。

「澳門銀河」綜合度假城不同角落都可以看到以中秋為主題的「澳門銀河幻影燈藝節」作品。

另外，「澳門銀河」又與澳門設計師協會以「城市的關鍵詞」為主題合辦「澳門設計週2023」，展出來自澳門、新加坡和日本50多個設計單位共80件藝術作品，更同步加入專題講座、特色工作坊、本地特色店聯動等活動，讓你有得睇、有得玩、有得學，非常適合作為親子活動。

澳門設計週2023即日起至9月24日在「澳門銀河」舉行。

現場不止高手過招，亦有設計新勢力登場。「澳門銀河」花燈設計比賽以中秋佳節和國慶為主題，邀請大灣區大學學生及設計師，以創新手法重新演繹傳統文化，創作了別出心裁的花燈作品。公眾可由即日起至10月31日期間前來參觀作品。

「澳門銀河」花燈設計比賽展出將當代設計融合傳統花燈的作品。

住進多元好玩的澳門文化中

到澳門短遊，又怎少得星級住宿！今日正式開幕的澳門安達仕酒店位處風景如畫的路氹城區，以中葡文化傳統為設計靈感，時尚裝潢，有著地道的澳門風情。大家絕不要錯過酒店開張期間限定優惠套票，每天只需澳門元1,698起，即可搶先體驗時尚生活酒店住宿、品嘗美味早餐、玩盡天浪淘園，更會送上澳門觀光巴士遊，以及本地品牌的手工啤酒及美點禮盒。唯有澳門安達仕酒店，能讓你感受澳門多元的歷史文化。

澳門安達仕酒店「探索精彩澳門」開幕套票內容：

• 作客古董商府邸，解構澳門歷史底蘊豪華住宿一晚

• 安達仕廚薈雙人澳葡風情自助早餐

• 兩天暢玩超人氣空中水上綠洲天浪淘園*

• 澳門開篷觀光巴士車票兩張

• 「細味澳門」禮品一份

• 於安達仕酒吧享用本地手工啤酒兩瓶

• 於安達仕廚薈換領葡撻兩個

預訂日期：即日起至12月31日

入住日期：9月15日至12月31日

訂購：www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/hotels/experience-real-macau-opening-package

* 視乎開放時間及天氣情況而定

* 賓客可免費搭乘澳門安達仕酒店穿梭巴士往返「澳門銀河」，讓你更方便快捷開啟一站式綜合度假無限體驗。

(資料及相片由客戶提供)