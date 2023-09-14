agnès b.秋日開倉4折起！服飾／首飾多買多折　附日期／訂購途徑

agnès b. 優惠來了！agnès b. 的香港網店將會在9月中旬一連7日推出秋季限定的優惠活動——「Outlet Sales」。多款精選貨品包括手袋、銀包、服飾、首飾等都提供優惠，甚至低至4折，由$174起！而購買2件或以上貨品，更可享用額外優惠。即睇優惠詳情！



agnès b.秋日開倉活動——「Outlet Sales」將於今年9月13日至19日連續1周舉行。活動期間，大家能夠在agnès b.的香港網上商店以低價訂購手袋、銀包、服飾、首飾等多種貨品，最多有4折。

手袋／服飾／首飾等商品4折起 最平$174有交易

折扣後，最便宜的產品為「agnès b.標誌頸帶」，只售$174（原價為$290）。手袋方面，「女裝 Tana Raffia 手提袋」由原價$1,290減至$774，「尼龍單肩包」則由$1,890減至$1,323。

另外，多均銀包、服飾、首飾都有優惠，部份相關特價商品的價錢、造型，可參閱以下圖片：

agnès b. 部份特價銀包的價錢：

（圖片來源：agnès b.）

agnès b. 部份特價服飾的價錢：

（圖片來源：agnès b.）

（圖片來源：agnès b.）

agnès b. 部份特價首飾的價錢：

（圖片來源：agnès b.）

買2件起有額外9折！多買多折

此外，購買2件優惠貨品，更可獲額外9折。而購買3件或以上優惠貨品，可額外得刊85折！對上述折扣有興趣的朋友，可以於9月13日至19日期間，登入agnès b.的香港網站https://www.agnesb.com.hk/?locale=CHZ選購。