走入澳門美學國度 文青藝術地圖攻略 展覽、藝術裝置、表演推介

講起去澳門玩，除了享受美食及不同的娛樂節目外，大家又有沒有想過來一趟沉浸式藝術遊？「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」於早前正式展開，為大家帶來多個大型藝術展和藝術裝置！澳門國際音樂節亦已開鑼，作為文化、藝術愛好者的你，又怎可以錯過？



今年的「藝文薈澳」活動多籮籮，當中包括主場展、公共藝術展、城市館、特展、本地藝術家邀請展、本地策展計劃、高等院校藝術展和平行展，共8大板塊30個遍佈全澳門的藝術展覽。今次就為大家介紹必睇推介，讓大家展開一場沉浸式的澳門藝術遊。

本地藝術家邀請展 欣賞澳門藝術多元

於澳門文化中心一樓「‧ART空間」舉行的“藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023”本地藝術家邀請展，展出6位澳門藝術家：君士坦丁、吳衛鳴、梁藍波、陳顯耀、黎雪穎和霍凱盛的作品，他們以主題「命運的統計學」所創作的全新作品，探索科學和信仰之間的相互作用，展現澳門本地藝術的多元。

展場地點：新口岸冼星海大馬路文化中心1樓：‧ART空間

展期：即日至10月29日

必看作品推介：

非常態結構 陳顯耀（中國澳門）｜德國哈內姆勒收藏級金屬相紙、4mm鋁塑板裝裱、亞克力、幻彩光纖

願景之泉 黎雪穎（中國澳門）｜雕塑、布本油畫

首屆舉辦本地策展計劃 擴大創作影響力

為進一步培育澳門本地創作力量，今屆「藝文薈澳」首次舉辦本地策展計劃，4個入選的展覽各具澳門本土特色，包括埋欄文化提案的《致__的啟示錄》、一孖藝術提案的《命運颱風》、郭恬熙提案的《靈犀——意識的拓撲學》，以及常嬋提案的《金花的秘密》。

《致__的啟示錄》

呈現人工智能對當下新世代的影響，以及現代科技發展與傳統信仰間的關係。展覽邀請7組本澳及外地藝術家，以遊戲、文字、圖像、緣份、地理、命理、紀實等議題，探討科技、信仰與人類命運的本質。

展場地點：澳門漁人碼頭里斯本畫廊（新口岸友誼大馬路及孫逸仙大馬路）

展期：10月6日至11月30日

《命運颱風》

現實中的情景亦似颱風一樣，對人類的生活、習慣及對生命的理解做成巨大衝擊。疫情過後，世界被逼接受新的秩序與挑戰。展覽以行為攝影、大型雕塑、影像、影像記錄、現場實物、遙感裝置等多樣形式作綜合性呈現，以作為對上述疑問之回應。

展場位置：「一孖藝術」會址（樂上巷3號樂年大廈地下A座）、陳顯耀工作室（快艇頭里11號國光大廈地下B座）、快艇頭展覽空間（快艇頭里7號A）

展期：即日至11月19日

《靈犀——意識的拓撲學》

透過對展覽空間的設計與藝術家作品的不同維度的展現與互相呼應，讓參觀者沉浸在藝術作品的空間，展覽空間根據神聖幾何學設計出來，非常值得打卡。

展場位置：四方空間（澳門罅些喇提督大馬路121A亞洲工業大廈2樓）

展期：即日至11月26日

《金花的秘密》

通過藝術家黃穎祥與林博彥的數件裝置及影像作品，探討在人工智能技術蓬勃發展的當下，技術發展對人類自身存在的影響。

展場位置：婆仔屋文創空間（瘋堂斜巷8號）

展期：10月6日至11月30日

必看作品推介：

百年修得共枕眠 - 張璐 （中國西安，現居紐約）｜裝置、參與式作品

序列聚集體 黃穎祥 （中國澳門）｜ 鋼、玻璃、LED透明螢幕、電腦

《代言人》系列 君士坦丁、陳顯耀、鄒志全、吳衛鳴 （中國澳門）｜ 專業藝術微噴

澳門國際音樂節 必看音樂鬼才提奧多．庫倫齊斯

除了不同的藝術展覽外，第35屆澳門國際音樂節亦已開鑼，多位國際音樂大師及澳門年輕音樂家的演出絕不能錯過。今年的《藝萃菁英》音樂會由澳門青年鋼琴演奏家陳海琪，為大家帶來多首古典音樂及當代音樂作品。另外音樂鬼才提奧多．庫倫齊斯和他的「音樂永恆樂團」，演出多個古典音樂傑作，帶來兩場感官衝擊的音樂會！

國際演出不能錯過音樂鬼才提奧多．庫倫齊斯的演出。

《藝萃菁英》音樂會

地點︰澳門文化中心小劇院

日期︰10月22日 (20:00)

票價：澳門元150, 120

「音樂永恆樂團」

地點︰澳門文化中心綜合劇院

日期︰10月27及28日 (20:00)

票價：澳門元450, 350, 250, 150

其他澳門藝術展覽推介

除了「藝文薈澳」的節目外，到處探索同樣有驚喜。澳門時尚廊舉辦的「芳華永駐——大灣區新中式旗袍展」，一探展現東方女性含蓄優雅魅力的傳統服飾；再去氹仔舊城區藝術空間的「喃喃——洋小漫故事插畫展」，走入澳門本地插畫家洋小漫的插畫世界，為整個藝術之行畫上完美的句號。

「芳華永駐——大灣區新中式旗袍展」

展場位置：澳門聖祿杞街四十七號

展期：即日至12月31日

詳情：https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/events/whatson/9655/

「喃喃——洋小漫故事插畫展」

展場位置：氹仔木鐸街十號

展期：即日至11月10日

詳情：https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/events/whatson/9666/

(資料及相片由客戶提供)