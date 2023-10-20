夏永康攝影展@澳門銀河｜食、住、玩盡在澳門安達仕酒店

《春光乍泄》、《花樣年華》、《2046》，一齣齣膾炙人口的電影歷歷在目，由夏永康操刀的劇照被奉為經典，其後他踏足導演界，亦勇於探索不同藝術形式的可能性，成就了獨樹一幟的藝術風格。經過近30年的藝術實踐，夏永康終於在澳門舉辦首個個人攝影展 —《夏永康 +853澳門瞬間》，即日起至 2023年 12月 29日，在「 澳門銀河™」 綜合度假城內的藝文空間「銀河藝萃」展出，粉絲及攝影愛好者不能錯過！看展不妨安排周末快閃澳門遊，入住全新澳門安達仕酒店，享受不一樣的住宿體驗，品嚐葡式、土生佳餚美食，以多重感官重新發掘澳門，盡享「探索精彩澳門」開幕套票優惠！



聯乘VOGUE香港版 李政宰於澳門世遺鄭家大屋拍攝作品公開

做過導演，執導電影、音樂短片，夏永康回歸初衷，巧妙運用光線、色彩與構圖，以鏡頭捕捉澳門的精彩瞬間，勾勒東方小城的風情故事。《夏永康+853 澳門瞬間》攝影展於「銀河藝萃」設立三個分展區，並結合多媒體方式呈現，為觀眾帶來沉浸式藝術體驗。是次展覽的重點展品，落在由夏永康和Sean Kunjambu聯手創作、主演《魷魚遊戲》的國際影星李政宰出鏡的一輯為VOGUE香港版拍攝的一輯照片，取景自澳門世界遺產之一的鄭家大屋，李政宰遊走於這間澳門現存最古老的中式庭院大宅，透過夏永康的細膩鏡頭，華麗復古的韻味完美呈現。於攝影展中亦可看到夏永康為鞏俐、桂綸鎂、杜鵑、黃曉明等一眾電影代表人物拍攝的檔案，與及他在澳門拍攝的系列精選圖輯，想現場親身欣賞作品的朋友，記得把握機會。

李政宰現身《夏永康+853 澳門瞬間》攝影展，並與攝影作品selfie。

攝影展重點攝影作品取景自澳門世界遺產之一的鄭家大屋。

夏永康鏡頭下的澳門風情。

《 夏永康 +853澳門瞬間 》

日期︰即日起至 2023年 12月 29日

地點︰「澳門銀河™」銀河藝萃

藝文滋味 探索精彩澳門 盡在澳門安達仕酒店

於9月中旬開幕的澳門安達仕酒店，與攝影展主題同出一轍，處處透露澳門風情。酒店設計如澳門古董商的府邸，穿過展出超過100 個澳門視頻的「澳步廊」，細賞「鳳凰飛升」的精緻刺繡，以現代設計手法演繹了澳門豐富悠久的歷史文化，盡顯澳門文化遺產的風格。看攝影展前不如先到安達仕廚薈醫肚，由土生澳門、來自中葡之家的行政總廚黎安德（Chef André Lai）掌廚，擅長結合多種風味美食，同時為菜式注入了家族食譜的靈魂。必食代表作包括開胃前菜醃油甘魚沙律配小寶石生菜、香口惹味的辣椒蒜炒蝦、葡式波士頓龍蝦海鮮飯，與摯愛細味葡式、土生及地區等特色佳餚，歡度假期。又或者看完攝影展後與到安達仕酒吧，點一杯調酒師的創意雞尾酒或澳門釀制的本地啤酒，回味攝影展的精彩作品！

MACAU STEPS 澳步廊

地點：2-6樓

葡式波士頓龍蝦海鮮飯

葡國漁村的濃厚滋味華麗升級！以龍蝦及多款海鮮熬製的湯汁，鮮甜中又帶著鮮番茄的微酸，飯粒吸收湯汁精華的同時仍保有粒粒口感。

酸橘汁醃吞拿魚，半熟水煮蛋，牛油果，伊比利亞黑毛豬火腿 吞拿魚的柔軟口感與牛油果搭配渾然天成，佐以酸橘汁，既清爽又香滑。

安達仕廚薈

地點：澳門安達仕酒店 北翼大樓6樓

「花荷晨夕」雞尾酒

花生糖不單是澳門特產，在調酒師的故鄉印度亦是極受歡迎的小食。他把自家製花生醬與朗姆酒、榛子利口酒和小荳蔻融合，口味略帶濃烈。

安達仕酒吧

地點︰澳門安達仕酒店 北翼大樓6樓

預訂澳門安達仕酒店「探索精彩澳門」開幕套票，盡享多項食、玩、住、行的精彩優惠！

• 作客古董商府邸，解構澳門歷史底蘊住宿

• 安達仕廚薈雙人澳葡自助早餐

• 兩天暢玩天浪淘園* (免費穿梭巴士到「澳門銀河」)

• 開篷觀光巴士澳門遊車票兩張

• 「細味澳門」禮品一份

• 於安達仕酒吧享用本地手工啤酒兩瓶

• 於安達仕廚薈換領葡撻兩個

• 免費迷你吧

預訂及入住日期：即日起至2023年12月31日

立即預訂：https://www.galaxymacau.com/zh-hant/offers/hotels/experience-real-macau-opening-package/

*視乎開放時間及天氣情況而定

*賓客可免費搭乘澳門安達仕酒店穿梭巴士往返「澳門銀河」，讓你更方便快捷開啟一站式綜合度假無限體驗。

(資料及相片由客戶提供)