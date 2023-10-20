先施瘋狂大減價｜意大利皮鞋4折女裝半價　網店滿$600免運賺回贈

先施瘋狂大減價又開始啦！由即日至11月23日，先施百貨門市和網店分7期進行限時勁減，每期帶來不同限定產品包括女裝低至半價、男裝新貨亦6折發售。踏入秋天最適合郊遊，先施所有戶外及運動產品價錢低至6折起！於網店購買任何產品均可於門市取貨，而買滿$600更即時免運費！網店更推出全新會員制度，消費賺分再享2%消費回贈！



全新會員制 消費$1獲1分

先施瘋狂大減價除了男女新裝、戶外及運動產品之外，即使是最新FW23今季引入的歐洲時裝手袋鞋履亦通通以折扣價發售，性價比高絕對是必搶產品之一。另外為鼓勵消費，先施推出全新網店會員制度，凡於網店消費$1，即可賺取1分，每50分即可當$1使用，變相每次購物即可享2%消費回贈。

男士真皮皮鞋 最平$659就買到

精選男裝皮鞋4折起，而且均由意大利製造，品牌亦甚少於香港見得到，是上班一族必備潮物！Gianni Russo的男裝削角牛津皮鞋原價$1690，現特價$659；同品牌的男裝經典皮鞋及經典雙翼鏤花皮鞋，分別原價$1690，現特價$659；DI FRANCO的真皮皮鞋款原價$1790起，現特價$699起。想趁特價買一對心水時尚皮鞋，現在絕對是好時機！

按圖即看精選男士鞋履款式：

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女裝LONGCHAMP手袋7折起

法國Longchamp是很多小資女最喜歡的款式之一，款式時尚而不落俗套，今次精選的Longchamp手袋以秋冬大地色系為主，而且折扣由7折起，適合一買即用！其中Le Pliage Club後背包原價$1150，現特價8折，最平$920就買到，Le Pliage GREEN 手提包S原價$1250，現特價$875起；而Le Pliage 原創系列肩揹袋L原價$1000，現特價$840起，是時候為今個秋冬添新包包了！

按圖即看精選女士手袋：

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時尚戶外品牌產品7折起

無論是遠足行山，抑或一般休閒使用，戶外及運動用品都十分適合一般大眾，而MONTBELL、The North Face、ON等知名品牌的精選產品，優惠價低至7折。其中The North Face男裝戶外運動鞋原價$1190，現特價$833，另外男裝防潑水保暖立領抓絨外套原價$1690，現特價$1352；Columbia男裝Glennaker Lake™ 防水擋風外套原價$599，現特價$419；MONTBELL男裝Colorado 羽絨雙層背心原價$1470，特價$1249，女裝CLIMAPRO 200 連帽外套原價$1080，特價$918；ON男裝 Cloudsurfer 吸震回彈專業跑鞋原價$1390，特價$1251，女裝 Cloudgo 彈性跑鞋原價$1290，特價$1161。趁現在入手時尚運動產品，為秋冬郊遊做足準備！

按圖即看精選戶外及運動用品：

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先施瘋狂大減價

先施網店 https://www.sincereonlinestore.com/

地址：中環德輔道中189號李寶樁大廈；旺角瓊華中心UG-3/F；深水埗西九龍中心L1-3

營業時間：早上10時 - 晚上7時30分（中環）；早上11時 - 晚上9時30分（旺角）；早上10時30分 - 晚上9時30分（深水埗）

優惠日期：即日至11月23日