農曆新年玩遍九州沖繩「歌詩達郵輪・莎倫娜號」超抵玩

距離農曆新年還有3個多月，相信不少港人都希望把握機會玩一轉日本，但新年檔期的機票和住宿往往貴得令人卻步。其實去日本未必一定要搭飛機，坐郵輪亦是一個選擇，甚至可以免卻搬酒店﹑搭長途車的煩惱。今個農曆新年，「歌詩達郵輪・莎倫娜號」將於香港展開6天及10天郵「日」之旅，行程彈性和價錢超值，適合一家大細於旺季舒舒服服去日本玩一轉！



羅馬神話貫穿郵輪設計 莎倫娜號盡顯意式風情

「歌詩達郵輪・莎倫娜號」未曾停泊於香港，於今個農曆新年，莎倫娜號破天荒抵達香港，推出兩趟6天和一趟10天的日本郵輪之旅，讓港人登上這艘可容納3000多名旅客的郵輪。

「歌詩達郵輪・莎倫娜號」未曾停泊於香港，今個農曆新年可以在香港上落船，輕鬆出發。

莎倫娜號剛於2023年完成全新裝修，以「羅馬眾神樂園」為主題，不論是房間、餐廳、玩樂設施或船上其他設計均展現羅馬神話的不同故事和人物，例如是萬神殿大堂、宙斯大劇院和穀物女神餐廳等等，讓你甫踏上郵輪便感受到濃厚的意大利風情。

宙斯大劇院橫跨3層，可容納1,350人。

這艘排水量達11.45 萬噸的郵輪有14層甲板，娛樂設施一應俱全，例如是上述提到的宙斯大劇院，橫跨3層、可容納1,350人的表演場地。餐廳方面，穀類女神餐廳和維斯塔餐廳會提供各國美食，包括中菜、意大利菜和西餐，總有一款合你口味。

穀類女神餐廳提供各國美食。

想要玩樂的，日間可以到日光甲板、水上滑道和戶外多功能運動場與陽光玩遊戲，到夜晚則可邱比特酒吧、阿波羅大酒吧和潘神Disco尋找另一番樂趣。當然，怎可以少得女士們最愛的水療中心，按摩、美容、美甲和水療絕對是放鬆良方。

水上滑道是其中一個熱門設施。

日本郵輪之旅 滿足一家大細去旅行之條件

今次莎倫娜號的日本郵輪之旅，行程將一次過玩遍九州﹑沖繩和宮古島等地，部分更是平時自由行難以抵達之地，讓你感受日本的另類面貌：10天九州行程將會經過福岡、長崎佐世保、熊本八代市及鹿兒島，到達每個港口都可以上岸觀光，行程可以自己決定，享受自由行的樂趣。如果一家大小又帶同長者，不想煩編排行程也可以選擇跟團，非常彈性。平時自由行要走遍九州這4個城市需要搭長途交通，但今次坐郵輪就可以輕輕鬆鬆，在船上邊食邊玩，一瞓醒就到另一個港口，咁就可以輕鬆落船玩啦!

而6天沖繩+宮古島航程，可以到訪沖繩參觀各大歷史古蹟，例如聞名的首里城，以及購物熱點國際通；亦可以親親大自然，觀賞珍貴的鯨魚及海底珊瑚，盡情享受島國風情。至於宮古島則被譽為「東亞馬爾代夫」，可以去砂山海灘，一望無際的大海景色成為當地最具代表性的景色，由海浪侵蝕形成天然岩石拱門是超人氣打卡點 。如果想全程有人照顧，不用自己安排行程景點，翹埋雙手等出發~亦有旅行團可參加，非常方便。

坐郵輪之好，在於不用趕飛機，又不用搬酒店check in和check out，可以輕鬆地去旅行，當然還有在船上各種娛樂設施，滿足一家大細去旅行的條件。農曆新年假期旺季，機票酒店價錢非常昂貴，選擇坐郵輪去日本玩，一個價錢包含船票﹑住宿﹑一日五餐，還有享用郵輪上玩樂設施，性價比超高 ! 現時報名參加莎倫娜號6天及10天郵輪之旅，不但享有早鳥優惠價，同時以中銀信用卡付款，即可額外再減$300，有興趣的你請即瀏覽：https://hk.wingontravel.com/3FNJ8a3

永安旅遊雙11特別優惠由11月10(10:00)至11月12日，永安旅遊會員憑【推廣碼MU600】於永安旅遊門市、網站、手機APP或熱線中心報名「歌詩達郵輪・莎倫娜號」日本6/10天郵輪之旅(RAHCS10Q, RAHCS06Q, RAHCS06QB, RAHCS06C, RAHCS06D, RAHCS10)，每人即減$600，名額400位。

【永安旅遊60周年獨家呈獻】歌詩達郵輪．莎倫娜號10天郵輪假期詳情

出發日期：2024年2月8日

價錢：每位$10,499起（連港口稅）

行程

第一天：輕鬆由香港上船啟航

第二至三天：海上航行

第四天：遊覽福岡博多

第五天：遊覽佐世保

第六天：遊覽八代市

第七天：遊覽鹿兒島

第八至九天：海上航行

第十天：回程香港泊岸

【永安旅遊60周年獨家呈獻】歌詩達郵輪．莎倫娜號6天郵輪假期(1)詳情

出發日期：2024年2月17日

價錢：每位$5,399起（連港口稅）

行程

第一天：輕鬆由香港上船啟航

第二天：海上航行

第三天：遊覽沖繩那霸

第四天：遊覽宮古島

第五天：海上航行

第六天：回程香港泊岸

【永安旅遊60周年獨家呈獻】歌詩達郵輪．莎倫娜號6天郵輪假期(2)詳情

出發日期：2024年2月22日

價錢：每位$5,399起（連港口稅）

行程

第一天：輕鬆由香港上船啟航

第二天：海上航行

第三至四天：遊覽沖繩那霸（停留一晚）

第五天：海上航行

第六天：回程香港泊岸

（資料及相片由客戶提供）