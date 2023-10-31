ITeSHOP雙11優惠｜當季潮流服飾低至7折　減價時尚單品買2件再8折

ITeSHOP由即日起至11月13日舉行年度限時優惠，大量國際知名品牌以優惠價發售，i.t買2件8折、3件7折，I.T買2件7折，多買多慳！想知道有甚麼心水產品可以在ITeSHOP可以買到？就要繼續看下去了！



今次ITeSHOP年度限時優惠共分兩個階段，首階段由即日起至11月6日，隨即開始第2階段至11月13日，而兩階段的優惠都各有不同，上網掃貨前要留意清楚。一如以往，年度限時優惠大量產品將會低至7折發售，當中不乏I.T國際時尚潮流品牌，包括AMI、UNDERCOVER、JUNYA WATANABE MAN、Mihara Yasuhiro、MARKAWARE、JW ANDERSON、A.P.C.、JUUN.J、rag & bone，以及年輕潮流品牌i.t，如izzue、GRAMICCI、BEAMS、b+ab、AS KNOW AS、R.R.G.S等男女裝及飾物。

ITeSHOP雙11限時優惠第1階段：當季單品I.T/ i.t 7折起

由即日起至11月6日，ITeSHOP將會進行首階段的折扣優惠，ITeSHOP會員及非會員於I.T當季時尚單品買2件即享7折優惠，而i.t當季時尚單買2件亦有8折，買3件更有7折。如果顧客於之前的前哨戰搶到$30免運費優惠券或現金優惠券，亦可以即場使用。

按圖看首階段部分ITeSHOP I.T精選男裝特價貨品

按圖看首階段部分ITeSHOP I.T精選女裝及飾物特價貨品

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i.t名牌手袋$209有交易

為配合年度感謝祭，I.T搜羅了多款國際人氣時尚單品，當中包括了AMI DOUBLE-BREASTED WOOL BLAZER、Comme des Garçons HOMME CARGO PANTS、而女裝及飾物方面，推介黑色型格JUUN.J SLEEVELESS FAUX-LEATHER BIKER COAT、Tsumori Chisato PAINTED LOGO CHELSEA BOOTS等，配搭起來展現時尚魅力！

至於i.t亦有不少潮牌不可錯過，當中有DIME Tom baker jacket、JOURNAL STANDARD Straight jeans，而女裝及飾物亦推介VESTA PINK Faux fur jacket、AMERICAN HOLIC Braided top handle bag及:CHOCOOLATE Logo bag等，作為潮人的你，自然懂得選擇！

按圖看首階段部分ITeSHOP i.t精選男裝特價貨品

按圖看首階段部分ITeSHOP i.t精選女裝及飾物特價貨品

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ITeSHOP雙11限時優惠第2階段：減價時尚產品買2件額外再8折 會員更享雙倍積分

當首階段優惠完成之後，ITeSHOP隨即會進入第二階段的減價，ITSHOP會員及非會員購買指定減價時尚商品亦有額外折扣。I.T和i.t的指定產品買2件有額外再8折，是入手國際時尚服裝飾品的好時機！另外，雙11限時優惠期間包括第一及第二階段，會員於ITeSHOP購買任何產品，更可享雙倍積分優惠。

按圖看第二階段部分ITeSHOP I.T精選男裝特價貨品

按圖看第二階段部分ITeSHOP I.T精選女裝及飾物特價貨品

輪到第二階段，I.T大量減價時尚產品以折上折 8折發售，當中包括人氣品牌FEAR OF GOD VISCOSE TRICOT TRACK JACKET、GOD SELECTION XXX GRAPHIC SWEATSHIRT等，至於女裝及飾物就推介1017 ALYX 9SM CHAIN LOGO NECKLACE、alexander wang TWISTED COWL MINI DRESS等，輕鬆展現出時尚及輕奢華的一面。

至於i.t當然亦有不少推介產品值得入手，男裝包括了JOURNAL STANDARD Striped long-sleeve polo shirt，原價原價HK$559 特價HK$447.2、BEAMS Crew neck sweatshirt,原價HK$714，特價HK$571.2。女裝及飾物方面，NINETYS Cuban link clogs, 原價HK$439，特價HK$351.2、FINGERCROXX A-line overall dress, 原價HK$479，特價HK$383.2。特價商品當然不止，想知道更多，就要留意ITeSHOP官網了！

按圖看第二階段部分ITeSHOP i.t男裝精選特價貨品

按圖看第二階段部分ITeSHOP i.t女裝及飾物精選特價貨品

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ITeSHOP年度雙11限時優惠

推廣日期：10月31日至11月13日

網址：

I.T：https://iteshop.it/45RBwOt

i.t：https://iteshop.it/45RSbBe