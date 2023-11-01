澳門格蘭披治大賽車|賽前熱身 走進澳門大賽車博物館感受刺激魅力

令人引頸以待的「第70屆澳門格蘭披治大賽車」將於11月11日至12日及16日至19日舉行，共11場緊張刺激的比賽即將上演！正式欣賞比賽之前，不如來一個賽前熱身，今次帶大家來到澳門大賽車博物館，了解大賽車的歷史、傳奇車手的事跡，更有多個打卡位及VR體驗，讓各位賽車迷全情投入賽車狂熱！



澳門格蘭披治大賽車於1954年11月首次舉行，當時只是本地賽車發燒友自行組織的業餘賽事，隨著賽道發展、不同級別賽事、電單車賽的出現，而成為澳門年度國際體壇盛事。澳門大賽車博物館不但可以了解更多賽車歷史，館內亦設有多個賽事體驗區，讓大家親身一嘗成為賽車手及賽車團隊的滋味。

在澳門格蘭披治三級方程式大賽區，必玩重力挑戰測試，模擬東望洋跑道上比賽的車手所承受的重力，挑戰心臟極限！而澳門格蘭披治電單車大賽區體驗的格電VR速感體驗，化身電單車手，在跑道飛馳，體驗速度快感！玩完血脈沸騰的刺激體驗後，急不及待要撲飛親身觀看比賽。

焦點賽事 匯聚世界級車手陣容

「澳門格蘭披治三級方程式大賽 - 國際汽聯三級方程式世界盃」、「澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃」、「澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站」等都是焦點賽事。

繼2019年後，三級方程式比賽首次重返澳門，2019年賽事冠軍，荷蘭車手韋舒賀亞(Richard Verschoor)將重返衛冕。其他明日之星捷克車手史丹拿(Roman Staněk)、巴巴多斯車手馬龍尼(Zane Maloney)，以及哈翟(Isack Hadjar)，將會跟多名來自2023國際汽聯三級方程式錦標賽的前列份子一較高下。

今年的澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃，有多名世界級高手壓境，包括古農( Jules Jean Louis GOUNON)、雲達連特(Sheldon van der Linde)、普雷寧(Thomas Preining)等坐鎮；而亞洲車手方駿宇、李英健、葉弘歷等人，則對澳門跑道瞭如指掌，有力與海外車手一較高下。

四名澳門東望洋大賽前冠軍車手，將再次齊集澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站。九次賽事冠軍的侯夫(Rob Huff)，聯同其隊友維域治(Frédéric Vervisch)，2023年TCR歐洲巡迴賽盟主兼澳門常客哥倫尼(Tom Coronel)，以及2021年第一回合冠軍、Cyan Racing Lynk & Co’s車隊的中國名將馬青驊，將再次在澳門為大家上演精彩賽事。

澳門大賽車博物館

地址：澳門高美士街431號

開放時間：上午10時至下午6時，逢週二休館（最後入場時間下午5時30分）

第70屆澳門格蘭披治大賽車

賽事日程：

11月11日至12日：

澳門四級方程式大賽

TCR亞洲挑戰賽

大灣區GT盃(GT4)

大灣區GT盃(GT3)

澳門路車挑戰賽

11月16日至19日：

澳門格蘭披治三級方程式大賽 - 國際汽聯三級方程式世界盃

澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃

澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站

澳門格蘭披治電單車 - 第五十五屆大賽

澳門房車盃 - CTCC中國汽車場地職業聯賽

澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽

門票：11月11日、16日及17日的票價為澳門元100，而11月12日、18及19日票價則由澳門元400至1000，價格視乎不同看台而定

網址：https://www.macau.grandprix.gov.mo/

（資料及相片由客戶提供）