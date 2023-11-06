第70屆澳門格蘭披治大賽車必睇三級方程式！附「遊澳看賽車」優惠

倒數3日，「第70屆澳門格蘭披治大賽車」即將於11月11日開鑼，各位賽車迷are you ready?由 11月11日至12日及16日至19日，即將上演共11場緊張刺激的賽車賽事，今屆焦點將落在三級方程式比賽，繼2019年後載譽歸來，相信會為觀眾帶來一幕幕精彩畫面！



親臨比賽現場 感受大賽車魅力

想感受箇中的震撼，就要親臨現場，於看台上近距離欣賞比賽，賽車高速駛過賽道的呼嘯聲，必定令你畢生難忘！世界級賽車好手將齊集澳門，展開連場激鬥，萬眾矚目的澳門格蘭披治三級方程式大賽－國際汽聯三級方程式世界盃，闊別三年，九支一級車隊將重返賽道，由頂尖年輕新星組成的參賽名單，將角逐冠軍殊榮！此外，國際汽聯GT世界盃冠軍則雲集歷屆最強澳門GT3國際陣容，可說是競爭最激烈的一次，絕對沒有不入場的理由！

11月11日至12日將舉行5場賽事，包括︰澳門四級方程式大賽、TCR亞洲挑戰賽、大灣區GT盃(GT4)、大灣區GT盃(GT3)及澳門路車挑戰賽；而11月16日至19日將有重頭戲澳門格蘭披治三級方程式大賽 - 國際汽聯三級方程式世界盃，加上澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃、澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站、澳門格蘭披治電單車 - 第五十五屆大賽、澳門房車盃 - CTCC中國汽車場地職業聯賽、澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽，共6場賽事。記得留意以下賽程，入場觀賞心水賽事！

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遊澳看賽車 掌握最抵套票優惠

出發前記得做好功課，入手超值賽事套票。本屆大賽車將推出「遊澳看賽車」門票合作計劃，大賽車組委會與澳門及其他地區的旅遊商會、旅行社、航空公司或線上旅遊平台合作，攜手推出機票、船票或酒店聯乘本屆大賽車賽事門票的套票優惠。

而本屆大賽車指定航空公司贊助商「澳門航空股份有限公司」率先透過上述的門票合作計劃，為來澳的旅客推出「機票+大賽車門票」優惠，準備去澳門欣賞賽事兼觀光享受美食的朋友絕對不能錯過！

門票：11月11日、16日及17日的票價為澳門元100，而11月12日、18及19日票價則由澳門元400至1000，價格視乎不同看台而定

網址：https://www.macau.grandprix.gov.mo/

（資料及相片由客戶提供）