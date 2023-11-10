特約內容
yuu網購11.11超級慶典 精選商品低至$1 4大攻略掃平貨
撰文：王玥晨
出版：更新：
又到一年一度的雙11「光棍節」網購盛事，各大購物平台陸續推出折扣優惠，yuu網購亦不例外，舉行網購11.11超級慶典，旗下品牌萬寧、惠康、7-Eleven都有得買！透過yuu應用程式訂購，即可享低至半價與多重折扣，新客戶更可享高達$120折扣優惠，即看以下攻略掃平貨！
攻略1：買滿$800可享高達11% OFF
由即日起至11月16日，只要於yuu網購掃貨，買滿$800可享高達11% OFF。於yuu網購平台上，以各種優惠碼：惠康（D11WEDP）、萬寧（D11MNAL）、7-Eleven（D11711G）領券，即可享買滿$800減$88的優惠！一張優惠券僅可用於一個交易，每人於優惠期內再多可換領並使用6次。
攻略2：11月16日前下單滿$1,111再送$50
驚喜折扣一浪接一浪，即日至11月16日期間下單滿$1,111，便可於12月初獲yuu網購惠康$50優惠券，每個ID可享受1次，大家千萬不要錯過！
攻略3：惠康推桌面版網站 指定商品低至$1
惠康於yuu網購11.11超級慶典中推出不少優惠，包括原箱優惠可享雙倍yuu分、指定商品低至$1與$11及享買1送1優惠。精選貨品多不勝數，想於電腦大Mon看清點，不妨利用惠康網站。大家只需在惠康網站上使用yuu註冊手機號碼登錄一，即可在桌面版本網站上進行操作，享受跟yuu網購應用程式相似的購物體驗，兩者唯一不同是於yuu網購能同時選購萬寧及7-Eleven的商品。
攻略4：yuu網購新客專屬5連賞
想以折上折的超低價購買心儀貨品，便要留意yuu推出的新客戶激賞優惠。yuu網購新客首單領券即享低至8折*，5連賞優惠超過$1500，非常難得！
按圖看yuu網購新客專屬5連賞詳情：
*可以$599減$120之優惠計算
#優惠受條款及細則約束
（資料及相片由客戶提供）