yuu網購11.11超級慶典　精選商品低至$1　4大攻略掃平貨

又到一年一度的雙11「光棍節」網購盛事，各大購物平台陸續推出折扣優惠，yuu網購亦不例外，舉行網購11.11超級慶典，旗下品牌萬寧、惠康、7-Eleven都有得買！透過yuu應用程式訂購，即可享低至半價與多重折扣，新客戶更可享高達$120折扣優惠，即看以下攻略掃平貨！



攻略1：買滿$800可享高達11% OFF

由即日起至11月16日，只要於yuu網購掃貨，買滿$800可享高達11% OFF。於yuu網購平台上，以各種優惠碼：惠康（D11WEDP）、萬寧（D11MNAL）、7-Eleven（D11711G）領券，即可享買滿$800減$88的優惠！一張優惠券僅可用於一個交易，每人於優惠期內再多可換領並使用6次​。

輸入優惠碼：惠康（D11WEDP）、萬寧（D11MNAL）、7-Eleven（D11711G），即可領取買滿$800減$88的優惠券。

攻略2：11月16日前下單滿$1,111再送$50

驚喜折扣一浪接一浪，即日至11月16日期間下單滿$1,111，便可於12月初獲yuu網購惠康$50優惠券，每個ID可享受1次，大家千萬不要錯過！

攻略3：惠康推桌面版網站 指定商品低至$1

惠康於yuu網購11.11超級慶典中推出不少優惠，包括原箱優惠可享雙倍yuu分、指定商品低至$1與$11及享買1送1優惠。精選貨品多不勝數，想於電腦大Mon看清點，不妨利用惠康網站。大家只需在惠康網站上使用yuu註冊手機號碼登錄一，即可在桌面版本網站上進行操作，享受跟yuu網購應用程式相似的購物體驗，兩者唯一不同是於yuu網購能同時選購萬寧及7-Eleven的商品。

為方便習慣於桌面版本網站上瀏覽和購物的用戶，惠康網站現推出與yuu 網購同樣廣泛的惠康商品選擇，帶來跟yuu 網購應用程式相似的購物體驗。

原箱唯潔雅極致綿柔4層衛生紙/爽身粉淡香低至$70、原箱維他檸檬茶低至$56，即日起至11月16日，上惠康網店購買精選原箱貨品更可賺20倍yuu積分！

優惠期內於yuu網購萬寧精選護膚及關節護理產品可享買1送1優惠，其中包括森田皇牌超A醇玻尿酸抗皺面膜、AHC玻尿酸補水透亮潔面乳、益節7合1關節全效配方240粒裝、益節 5合1特強關節配方120粒裝等。

7-Eleven精選品牌貨品低至$1！即日起至11月16日，只需$1即可入手好時熱棉花糖朱古力即沖杯與SWISS MISS綿花糖朱古力即沖杯；$11搶購YAMATO蜂蜜濃縮抹茶、雀巢穀類早餐組合包與BE-KIND海鹽黑朱古力堅果棒。

攻略4：yuu網購新客專屬5連賞

想以折上折的超低價購買心儀貨品，便要留意yuu推出的新客戶激賞優惠。yuu網購新客首單領券即享低至8折*，5連賞優惠超過$1500，非常難得！

按圖看yuu網購新客專屬5連賞詳情：

*可以$599減$120之優惠計算

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#優惠受條款及細則約束

（資料及相片由客戶提供）