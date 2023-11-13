迪士尼優惠｜門票/酒店/下午茶5大優惠低至86折　玩盡Frozen園區

香港迪士尼樂園有優惠！放假想一家大小入樂園玩足一天，又或者到樂園酒店staycation？現在香港迪士尼樂園聯乘「01空間」推出入園門票、酒店攻略，可以優惠價錢入園跟迪士尼的人物玩足一天！部分優惠更只需輸入推廣碼，即可獲得原價86折起優惠，想知領取優惠的方法就要繼續看下去。



經「01空間」訂購入場門票，再輸入優惠碼，即可享折扣優惠！（圖川由香港迪士尼樂園提供）

迪士尼優惠【1】玩盡Frozen主題園區 門票低至86折

香港迪士尼樂園一向都是大人小朋友放假必去的地方之一，樂園今年更推出新園區《魔雪奇緣》主題園區，自必然會吸引更多人入場玩。想玩得抵又盡興，只需要登入「01空間」並輸入推廣碼【DISNEY86】，即可以低至原價86折購買入場門票，成人門票連二合一餐券原價$849起，特價$729起，而一般門票亦有折扣優惠，成人門票原價$639起，現只需9折$574起，小童門票原價$475起，現特價9折$427起。

香港迪士尼樂園入場門票

價錢：成人連二合一餐券$729起（原價$849起，86折）｜成人$574起（原價$639起，9折）｜小童$427起（原價$475，9折）

推廣碼：DISNEY86

優惠連結：低至86折預購

優惠期：由即日起至2024年1月12日

迪士尼優惠【2】香港迪士尼樂園酒店連早餐低至9折 玩埋太極手工藝班

除了迪士尼樂園門票之外，迪士尼樂園酒店都同樣推出優惠，只需要輸入推廣碼【HOTEL95】，就可以9折入住香港迪士尼樂園酒店一晚連2人自助早餐，享受酒店優美的環境之外，亦可以參加酒店一系列康樂設施及活動，包括迪士尼朋友太極班、手工藝製作等。

香港迪士尼樂園酒店住宿連2人自助早餐

價錢：$2,601起（原價$2891起，9折）

推廣碼：HOTEL95

優惠連結：低至9折預購

優惠期：即日起至12月14日

迪士尼優惠【3】迪士尼探索家度假酒店 雙人連自助早餐套票86折起

除了香港迪士尼樂園酒店之外，另一間迪士尼探索家度假酒店亦同樣吸引不少旅客入住。以探索冒險世界作為設計主題的酒店有齊亞洲、大洋洲、南美洲及非洲等地區特色，可以讓大人小朋友一同投入冒險的世界。現凡於「01空間」購買住宿套票，並輸入推廣碼【HOTEL86】，即可以獲得86折住宿優惠連雙人自助早餐。

迪士尼探索家度假酒店住宿雙人86折套票

價錢：$2575起（原價$2884起，86折）

推廣碼：HOTEL86

優惠連結：低至86折預購

優惠期：即日起至2024年1月31日

迪士尼優惠【4】晶荷軒迪士尼特色點心午餐 卡通人物送驚喜陪你玩遊戲

除了入園或者酒店staycation，酒店的特色午餐亦不容錯過，食物除了美味之外，迪士尼的卡通人物更會隨時入場大送驚喜，跟大人小朋友一起大玩遊戲。經「01空間」訂座晶荷軒迪士尼特色點心午餐，只需要人均$450，食物包括了沙律、3款迪士尼特式點心、海鮮豆腐羮，亦有靈芝菇炒牛小排等，最後更有唐老鴨綠豆蓉包拼陳皮紅豆沙湯丸，不單樣子趣怪可愛，味道亦一流！

晶荷軒迪士尼特色點心午餐

價錢：$900（二人份，人均$450）｜$1350（三人份，人均分450）

優惠連結：低至$225換購

優惠期：即日起至12月31日

迪士尼優惠【5】Walt's Cafe華特餐廳下午茶人均$329 2.5小時Chill住打卡

要數到最受歡迎的迪士尼餐飲，就莫過於香港迪士尼樂園酒店的迪士尼華特餐廳下午茶了。你不單止可以在優美的環境之下享受下午茶，而且每款食物都別出心裁，味道令你一啖接一啖，而且餐廳不時都會更改點心的款式，令食客保持新鮮感。經「01空間」訂座華特餐廳的下午茶，可以$658享用2人下午茶套餐，2.5小時內一邊打卡，一邊chill，是好友相聚的好機會！

香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

價錢：二人用$658（已包加一服務費）（原價$679，97折）

優惠連結：低至97折預購

優惠期：即日起至12月31日