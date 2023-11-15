最後撲飛！第70屆澳門格蘭披治大賽車　體驗「飛」一般臨場震撼

第70屆澳門格蘭披治大賽車相信是最近的人氣話題！首階段比賽已於11月11及12日順利完成，緊貼賽事的朋友相信經已捕捉了多個精彩畫面。正所謂好戲在後頭，餘下比賽將會更加緊湊，而部分日子的門票經已售罄，未撲飛入場的你，記得把握最後機會，親身入場感受「飛」一般震撼！



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11月11日及12日的比賽結果經已出爐，澳門四級方程式大賽由已簽約成為紅牛車隊青年車手英國車手林伯雷跑出奪冠，澳門車手梁瀚昭及阿聯酋車手達阿尼奪得亞季軍；TCR亞洲挑戰賽香港車手唐偉楓成功逆襲勇奪冠軍，李家禧及盧思豪獲得亞季寶座；大灣區GT盃（GT4）則分別由 內地車手羅開羅奪力抗隊友封王，奇度杜魯及梁嘉彤獲亞、季軍 ，而及大灣區GT盃（GT3）由香港車手歐陽若曦以由頭帶到尾的姿態勇奪冠軍，凌康奪得亞軍及張嗛尚奪得季軍；澳門路車挑戰賽則由謝家興保持桿位起步優勢返回終點奪冠，第6位起步的林錦新躍升至亞軍衝線，司徒永信季軍。

想見證更多冠軍車手的誕生？比賽踏入白熱化階段，11月16日至19日共6場賽事將正式上演，包括澳門格蘭披治三級方程式大賽 - 國際汽聯三級方程式世界盃，加上澳門GT盃 - 國際汽聯GT世界盃、澳門東望洋大賽 - Kumho TCR世界巡迴賽澳門站、澳門格蘭披治電單車 - 第五十五屆大賽、澳門房車盃 - CTCC中國汽車場地職業聯賽、澳門格蘭披治大賽車70週年挑戰賽。

作為2023年不能錯過的體育盛事，當然要你參與。至截稿前，11月19日的門票經已全部售罄，11月18日亦只餘下少量門票，由於門票數量有限，想入場觀賞心水賽事，立即火速購票！

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「遊澳看賽車」套票優惠 展開多元精彩旅程

想你的澳門之旅更加精彩，就要留意「遊澳看賽車」門票合作計劃，大賽車組委會與澳門及其他地區的旅遊商會、旅行社、航空公司或線上旅遊平台合作，攜手推出機票、船票或酒店聯乘本屆大賽車賽事門票的套票優惠。「澳門航空股份有限公司」透過上述的門票合作計劃，推出「機票+大賽車門票」優惠，絕對不能錯過！

門票：11月16日及17日的票價為澳門元100，而11月18及19日票價則由澳門元400至1000，價格視乎不同看台而定

網址：https://www.macau.grandprix.gov.mo/

（資料及相片由客戶提供）