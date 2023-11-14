拍拖好去處2023｜3日2夜坐上長隆宇宙飛船玩轉全球最大室內樂園

拍拖來來去去都只是去幾個地方，不要等女友嫌弃你沒新意才去找新拍拖好去處！距離聖誕節雖然還有一個月，但作為細心的男友，是時候好好計劃定假期帶女友去哪裡拍拖！港九新界的拍拖打卡熱點都已經去均，不如衝出香港，來一個3日2夜的小旅行。最近，歷時12年設計建造、目前世界最大室內樂園，珠海長隆宇宙飛船終於落成，現在同你即Check這個打破7項世界紀錄的室內樂園必到景點，好好籌備一個完美小旅行，給女友一個驚喜體驗！



世界最大室內樂園 連破7項世界紀錄

以太空船為主題造型的珠海長隆宇宙飛船，長度約650米，擁有15大主題遊覽區域，是目前世界最大的室內樂園，更打破了7項世界紀錄，包括︰最大的室内樂園、最大的水族館；最大的水族箱；最大的活珊瑚展覽；最大的室內人造浪；最大容量的搭乘式動態模擬裝置；最大的弧形銀幕。想玩轉這艘充滿宏偉氣勢與現代科技感的巨大飛船，即同你女友逐個景點走一轉！

第一站︰鯨奇宇宙唯美鯨落 極浪漫超溫馨

在「鯨奇宇宙」區域，你可透過世界之最的亚克力玻璃视窗近距離看到虎鯨畅游。更可透過多媒體技術，欣賞到鯨豚之歌、回聲定位等，還可以透過丰富的互動形式，以超大型180°環形投影及全息投影技術，欣賞到唯美的「鯨落」了解一鯨落萬物生的自然規律，聲畫齊全，極浪漫超溫馨，必帶女友去打卡！

沉浸式以超大型180°環形投影及全息多媒體技術欣賞一鯨落萬物生，猶如置身在大海中一樣。

第二站︰探索大學堂 探索虎鯨家族生命密碼

欣賞過以科技展示的唯美一鯨落萬物生後，想帶女友認識更多虎鯨，必到園區內的「探索大學堂」。探索大學堂創建了世界上最大，可模擬六級海浪的室內造浪系統，更可同時容納近5000人觀賞虎鯨自然行为展示。另外，其總水量更達6.8萬立方米，亦打破了世界紀錄，是現今世界最大的水族箱，亦是虎鯨保育研究與科普教育基地。針對虎鯨繁育和種群持續發展需要，長隆模仿虎鲸野外环境，，確保虎鯨生活區域水質持久保持洁净良好。經過長隆對虎鯨長達10年深入虎鯨保育關鍵技術研究與應用，目前水族館內已由一開始的9條虎鯨，人工保育至現在的12條，而全館最大、長達9米的虎鯨「泰臣」，則是世界上人工保育體型最大的虎鯨。在探索大學堂內，不僅可欣賞到可愛的虎鯨，更可學到保育知識。

「探索大學堂」是現今世界最大的水族箱，亦是虎鯨保育研究與科普教育基地。

世界上最大，可模擬六級海浪的室內造浪系統，更可同時容納近5000人觀賞虎鯨自然行為展示，聆聽虎鯨科普講座。。

第三站︰與300人同時經歷百慕大歷險

来主題樂園玩機動遊戲當然不可少。在「宇宙樂園」區域，有多項機動遊戲可以玩，其中的「百慕大歷險」是目前最大動感劇場，可以容納300人同時體驗遊玩，亦擁有目前最大環型投影屏幕，以270度超高技術的搭乘式動態類比裝置，讓你瞬間進入了海洋冒險！以5D感受海浪翻湧、風暴肆虐，仿佛置身處於風暴的中心，此時記得抱緊女友！

「百慕大歷險」是目前最大動感劇場，可以容納300人同時體驗遊玩。

第四站︰歎國際級頂尖馬戲Show

珠海橫琴長隆劇院今年推出了全新巨作珠海橫琴《長隆秀》由國際頂尖團隊打造，俄羅斯馬戲團世家傳人執導，立足國際，推陳出新，節目由來自28個 國家的世界頂尖馬戲團藝術家傾情演繹，集古今各國文化精髓於一體。既有精彩刺激的畫面又有浪漫動人的時刻讓女友徜徉在心跳加快又難忘心動的馬戲世界，感受馬戲的獨特魅力！

全新巨作珠海橫琴《長隆秀》

集古今各國文化精髓於一體

第五站︰歎Spa 撐艇睇煙花 完美！

在珠海橫琴長隆度假區有2大主題樂園、2大精彩Shows (長隆秀和海洋幻彩煙花秀)、4大主題酒店，足以玩足3日2夜！今次帶女友去旅行期間可入住園區內的長隆橫琴灣酒店。始終去旅行，歎Spa is a Must是常識吧！記得帶女友去酒店康樂薈內的Spa 歎下Chill下。做完Spa，就可以懷著輕鬆自在的心情，由橫琴灣酒店，撐艇仔到長隆企鵝酒店的煙花台觀賞煙花！再一次極浪漫超溫馨的攻擊，女友必讚！

長隆橫琴灣酒店坐擁無敵靚景。

必到酒店康樂薈歎Spa。

由橫琴灣酒店，乘船到長隆企鵝酒店時可欣賞到浪漫的落霞。

在長隆企鵝酒店的煙花台中餐廳一邊歎美酒，一邊觀賞煙花。

在長隆企鵝酒店的煙花台中餐廳一邊歎美酒，一邊觀賞煙花。

在長隆企鵝酒店的煙花台中餐廳一邊歎美酒，一邊觀賞煙花。

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（資料由客戶提供）