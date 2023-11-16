必搶！樓上開心果2024解饞版天天生產•天天訂忽然驚喜預購突擊！

三點三總是口痕！還是薯片、餅乾、糖果解饞，也太不健康了吧！對自己好一點，又能同時解饞，識得揀，當然係揀含豐富優良蛋白質的開心果作解饞零食！每次樓上開心果忽然驚喜預購都會立即被秒殺，上年搶不到的粉絲們，就萬萬不能錯過這次入貨機會！



忽然驚喜價 $35入手樓上開心果2024解饞版

每次樓上推出忽然驚喜預購，都會被粉絲殺死一空。上年搶唔到樓上開心果的粉絲們要注意啦！樓上開心果2024解饞版由即日起，「忽然驚喜預購」突擊，以「忽然驚喜價」$35，就能入手原價$68的一磅裝樓上開心果（2024解饞版）！「天天生產•天天訂」每日生產數量有限，售完即止*。粉絲睇完文，就即click link先搶就有貨留俾你，再去鋪頭取現貨啦！

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即搶！以「忽然驚喜價」$35，就能入手原價$68的一磅裝樓上開心果（2024解饞版）！

當造季節新鮮採摘 簡單調味烘焗更健康

樓上揀選產自美國的優質開心果，由種植至收成都受嚴格控制。每棵開心果樹都需種植5至7年才可以採摘。每年8月底至10月，開心果基本成熟，樹上的開心果外殼也自然開後會被立刻收穫，清洗，分規格，烘烤。樓上開心果便採用此批最新鮮當造的開心果加工，並採用低鹽配方口味，不過份烘焗，不但帶出開心果的獨特香味，亦不怕熱氣，絕對是健康又能解饞的美味。

掛在樹上將近成熟的開心果，粒粒飽滿。

零罪惡感！低鹽配方健康又解饞 隨時隨地開心分享

一整天坐在Office，難免口痕想吃點零食，想要解饞，同時又吃得健康，營養師都大推以堅果代替薯片、餅乾等零食。其中開心果更是當中名列前三位的堅果，又富含優質蛋白質、單元不飽和脂肪酸、纖維及鉀。單元不飽和脂肪酸有保護心血管健康的功效。鉀有助調節血壓水平；纖維則有助維持腸道健康。而且開心果更具有高抗氧化能力，能保護體內健康細胞免受自由基的傷害。

以開心果代替其他高脂、高糖零食解饞，食得更安心、開心。

樓上開心果（2024解饞版）是Office必囤零食！

根據美國開心果協會資料顯示，開心果的卡路里含量比起其他堅果都低。每一安士（28.3克，大約49粒）只有160卡路里，遠比薯片、餅乾、糖果等零食的卡路里要低。而在日常飲食中添加250卡路里的開心果，並不會增加體重。而平日開Party時，更可以用開心果代替其他零食，趁住樓上「忽然驚喜預購」，馬上入手，囤定貨與朋友一齊開心Share！

以樓上開心果代替其他零食啦！

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立即入手樓上「忽然驚喜預購」開心果2024解饞版

門市同步，現貨供應。

*請密切留意樓上官方網站有關優惠資訊更新

（資料由客戶提供）