聖誕禮物提案｜名牌袋/首飾/家品低至2折！高質實用20推薦最平$63

聖誕禮物提案2023！聖誕、除夕將至，不少人都正為挑選禮物絞盡腦汁，希望為摯愛親朋帶來一個特別的聖誕節！適逢佳節，NET-A-PORTER官網亦有推出優惠，最平單品折扣更高達2折！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦20款高質又實用的聖誕禮物，有首飾、配件、包包、家品及護膚品等選擇，如果你仲未諗好買咩禮物，就立即睇文參考下啦！



NET-A-PORTER官網推出優惠，超過25,800件精選產品低至2折！無論是名牌、首飾配件、服飾鞋履、家品及護膚品等統統有折扣，最平單品$63便可入手，無論你有多少預算都可以一一滿足！如果選擇標準配送服務，只要在2023年12月19日下午3點前下單，保證平安夜當日或之前可以送到府上！

按圖即看部分折扣產品：

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NET-A-PORTER優惠聖誕禮物推薦｜首飾篇

NET-A-PORTER官網上多個設計師品牌均有優惠，CHLOÉ字母頸鍊由HK$3,200減至HK$1,920，字母有褶皺效果加上可以調節長度，無論疊戴還是單戴都別具特色。如果認為CHLOÉ字母頸鍊太誇張，STONE AND STRAND亦有字母珍珠頸鍊，以9K黃金手工製成，搭配小珍珠，可以成為穿搭上的亮點！

除了頸鍊以外，STONE AND STRAND的「Moonlight Pavé Initial」手鍊以10K黃金手工鑄就，瑩潤潔白的珍珠母盤上綴有璀璨鑲鑽字母，提供個人化選擇，用來送禮亦增添一層意義，現在更享6折優惠，HK$2,178就買到！BY PARIAH的誕生石耳環同樣別具涵義，簡約優雅的單隻耳環以14K回收黃金打造，而且嵌有不同月份的專屬寶石，讓耳環也盛載着自己的故事，現在只需要HK$1,605！至於時下年輕女生最愛的品牌Jacquemus，其「La Gourmette Jacquemus」 手鍊則是不折不扣的時髦單品，HK$1,080便可無痛入手！

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NET-A-PORTER優惠聖誕禮物推薦｜配件篇

除了首飾以外，以配件類用來送禮亦是不錯的選擇！近期爆紅的品牌、韓韶禧、Jennie都是其粉絲的Ganni在NET-A-PORTER上亦有低至半價的折扣優惠，Ganni「Knot」系列小廢包，有質感之餘更非常百搭，現在由HK$1,695減至HK$847，非常值得入手或用來送禮！如果預算較高，則可以選擇See By Chloé的「Saddie」 小廢包，出門必備的紙巾、卡套、鑰匙都裝得下，現在以半價HK$2,350就買到！

如果希望挑選中性一點的款式，ACNE STUDIOS的Baker Out皮革手提包就最適合不過，實用之餘亦帶點型格感覺，亦可以安裝肩帶，當成斜跨包或單肩包使用，無論男女都適合！除了包款，Balenciaga「Cash」皮革卡套同樣適合送禮，蘑菇色卡套中性百搭，且印有Balenciaga Logo亦能提高辨識度，設有四個卡槽及夾層，放卡放錢都OK！Balenciaga「Le Cagole」塗鴉卡套則設有六個卡槽，佈滿了塗鴉風格的醒目圖案及復古氣質，無論男女都用得！

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NET-A-PORTER優惠聖誕禮物推薦｜家品篇

聖誕禮物送家品亦是一個理想之選，NET-A-PORTER官網上亦有不少性價比高又實用的家品。Tom Dixon 的霧化香氛禮盒精緻小巧，套裝含有精美擴香器和香粒，香粒散發「東方香韻」，帶有玫瑰、廣藿香、琥珀的氣味，擴香器以黃銅手工鑄成，用作裝飾的小物亦得，價錢亦不過HK$260！.A. MEN.的香氛蠟燭同樣別具特色，以天然植物蠟製作，沈靜悠長的檀香芬芳絕對能放鬆身心，非常適合送給工作繁忙的上班族！

如果想選擇更有趣味性的家品，ANISSA KERMICHE的「Popotin」 蠟燭就最適合不過！「Popotin」 蠟燭霧面陶瓷燭杯呈趣意滿滿的臀部造型，在蠟燭燃盡後更可以用作花瓶裝飾，現在更可享6折優惠，HK$448便可入手！SOHO HOME的「Rocca」 蠟燭散發綠色無花果、乾果和玫瑰花瓣的清新芬芳，石灰華皿可重複使用，外型奢華高雅，送禮一流！若有更高預算，CINNAMON PROJECTS的焚香玫瑰石英禮盒將是最好選擇！禮盒內含簡約雅緻的「Circa」 黃銅台、圓柱形玫瑰石英支架、以及50支焚香，價錢亦不過HK$1,395，算是非常超值！

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NET-A-PORTER優惠聖誕禮物推薦｜護膚品篇

Balmain是巴黎時裝品牌，旗下的Balmain Paris Hair亦開發了一系列頭髮產品，更備受一眾歐美女明星追捧。Balmain Paris Hair現在在NET-A-PORTER上亦有優惠，折扣更高達2折！其中全球通用無線直髮器亦由HK$2,710減至HK$1,626，嫩粉色的直髮器是限量版，以鈦金屬加熱板鎖住髮絲水分，而且無線輕便又有收納盒，旅行用都方便！此外，Balmain Paris Hair亦有美髮倒數禮盒，囊括了一系列美髮產品，Medium Size僅需HK$783便可擁有潤髮精華、香薰蠟燭、護髮噴霧等，Large Size更有防熱保護噴霧、保濕洗髮精等養髮產品，加上奢華的金綠配色，是送禮的絕佳選擇！

另外亦推介RETROUVÉ的Vitamin C煥顏套裝，兩款含豐富的維C成分的臉部精華及滋養乳霜能夠讓你在聖誕、新年都容光煥發！搭配NURSE JAMIE TriAngle抗老臉部美容儀，更能幫助臉部肌膚重拾光澤緊緻、促進護膚吸收，美容儀現在更可享優惠價HK$888入手！

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