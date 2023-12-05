大家樂「一日限定大家Family Glamping」推動健康飲食 坐言起行！

大家樂「一日限定大家Family Glamping」早前圓滿結束，在大家樂的廚師教導下，一班家長和小朋友都已經學識烹調四大健康菜式。為了繼續向港人推廣健康飲食，大家樂更推出午市以$15加購一塊雞胸肉，以及晚市推出豆乳美人雞湯。此外，現時下載Club 100 App並登記為會員，更可享有6大獎賞，想知有幾抵就要即看內文！

攝影：蘇煒然



「一日限定大家Family Glamping」有得食 有得玩 有得拎！

早前大家樂邀請了一班家長和小朋友參加「一日限定大家Family Glamping」，向大家推廣健康飲食。活動當日，參加者齊集於紅花嶺郊野公園，並在大家樂廚師的教導下，學習烹調大家樂的四大健康菜式：燕麥奶炒蛋、焗素肉醬意粉、香煎雞胸粟米汁紅米炒飯和燕麥奶阿華田，並在主持人的介紹下，了解不同食物的營養價值。

「一日限定大家Family Glamping」早前圓滿結束。

大家樂廚師教導一班家長和小朋友烹調大家樂的四大健康菜式：燕麥奶炒蛋、焗素肉醬意粉、香煎雞胸粟米汁紅米炒飯和燕麥奶阿華田。

除了學煮健康菜式外，活動亦加插有獎搶答遊戲環節，主持在每個菜式示範後問一條問題，搶答成功的參加者免費獲得相關菜式30份。及後更有野外尋寶遊戲，同樣按每個示範菜式提出一條問題，勝出的參加者更是連續半年，每日免費享用一次大家樂指定的健康餐，讓所有參加者均滿載而歸！

小朋友透過不同遊行贏得獎品，滿載而歸。

午餐、晚餐食住健康

大家樂深知推廣健康飲食文化非一時三刻之事，所以將會在日常餐單中加入更多健康元素。在午市方面，餐廳已提供6款高質最營之選午餐，為各位食客帶來豐富蛋白質的雞胸款式及素食款式選擇，照顧不同人士的口味，而含雞胸的款式每款都合共超過50克蛋白質，適合增肌中的成年人士。現時於午市惠顧任何食品，更可以$15加配一塊雞胸肉，每件雞胸含有32克蛋白質！

在晚市方面，大家樂則為食客提供以百福®豆乳美人雞湯作為湯底的「豆乳美人雞湯」。此湯採用香港新鮮製造的百福®無添加糖鮮豆漿熬製，保持原有豆香滋味和100%濃滑口感。經調配後的豆乳美人湯底，令食材更易掛汁，確保每款食材都帶有濃郁豆香，是你的秋冬健康美饌之選，有美肌和養顏之用！

香煎雞胸粟米汁紅米炒飯

香煎雞胸粟米汁配炒雜菜

$15加配一塊雞胸

以百福®豆乳美人雞湯作為湯底的「豆乳美人雞湯」火鍋

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為了讓大家可以賺住食、食住健康，現時只要下載大家樂的Club 100 App，並登記成為會員，即可享有以下6大獎賞：

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