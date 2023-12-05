澳門舊區深度遊｜美食藝文匯聚　探索舊區樂趣

澳門是一個適合散步、隨心慢活的城市，上斜路、轉街角，每每發現驚喜！今次帶大家來一趟舊區旅遊，探索關前街、十月初五日街、氹仔舊城區、三盞燈、筷子基等地的歷史往事，探索新舊文化融合，歷史世遺，發掘藝文印記，吃盡風味美食，臨走前記得買手信，這趟澳門舊區深度遊，定必讓你滿載而歸！



氹仔舊城區看世遺 賞藝文展覽打卡點

邁步前進，穿過大街小巷，不難發現這裡的一磚一瓦，都充滿歷史，不少世界遺產亦蘊藏舊區之中。建於1860年的崗頂劇院，是中國第一所西式劇院，供戲劇及音樂會演出之用，也是當年葡人社群舉行重要活動的場所。這座湖水綠色系建築外型優美，不妨來一場多巴胺色系打卡遊蹤，發掘更多美麗又有歷史意義的景點！

地址︰崗頂前地

走進氹仔舊城區，不難發現遍佈藝術足跡。座落於兵房斜巷兩側顏色奪目的建築物，其外牆除了粉飾五彩繽紛的塗鴉外，還有不少特色餐飲與文創商店進駐，是區內的熱門打卡熱點。

兵房斜巷

地址︰氹仔兵房斜巷

對藝術展覽有興趣的朋友，在年底前到澳門旅遊，不要錯過「明日的傳承：Clara Brito之時尚圍巾」。由知名葡萄牙設計師及活動策劃人Clara Brito以中國陶瓷藝術為靈感，透過不同尺寸的精美圍巾，以及數組藝術裝置，呈現陶瓷的傳統工藝及印花美學。

日期︰12月1至29日

地點：氹仔舊城區藝術空間（氹仔木鐸街16-18號）

票價：免費入場

三盞燈尋緬甸滋味 筷子基嘗平民米芝蓮餐廳

在香港緬甸菜並不常見，來到澳門可一嘗正宗緬甸菜滋味。澳門三盞燈麵食咖啡室堅持做地道緬甸菜走過二十年。必食三色雞髀飯，糅合緬甸和越南特色，而咖喱牛腩薄餅香氣撲鼻。店家茶葉撈為澳門街「始祖」，醃製給茶葉帶來鹹酸口感，八寶豆炸香一起拌食，為味蕾帶來新衝擊。

澳門三盞燈麵食咖啡室

地址︰爹利仙拿姑娘街45地下及閣樓

電話︰+853 2821 6589

由咖啡室轉營成為煲仔小菜館，李家菜已有接近50年歷史，連續幾年登上米芝蓮指南街頭小吃，價格相宜，招牌鮮嫩優質羊仔腩煲、椒鹽粟米均令人回味。

李家宴（李家菜）

地址︰沙梨頭新街113號威翠花園地鋪T

電話︰+853 2826 2770

從世界遺產 看澳門特有風貌

舊城牆遺址被列入世界遺產早於明朝隆慶三年（1569年），舊城牆遺址由葡人在澳門建城牆，為軍事要塞。從當時澳門城市圖可見，整個澳門城除西部內港外，北部、東部及南部均建有城牆，建置炮台，將澳門塑造成防範嚴密的城堡。而旁邊的哪吒廟，同屬世界遺產，雖不及大三巴牌坊和舊城牆雄偉，卻更顯別緻，遊客可一次過參觀兩個世遺，了解箇中歷史。

地址︰大三巴斜巷6號（大三巴牌坊側）

外型充滿歐洲氣息的聖若瑟修院大樓，除了是遊客的打卡景點外，亦是世界遺產。聖若瑟修院於1728年由耶穌會士創辦，在二百多年的辦學過程中，修院培養了許多中國和東南亞各地的教會人才，被老一輩的澳門人稱為澳門天主教的「少林寺」。與修院毗連的聖若瑟修院聖堂於1758年落成，本地人稱它為「三巴仔」，具有巴洛克建築風格特色。

地址︰三巴仔橫街

走到累了，不妨來一個下午荼。CRÊPE主打千層蛋糕，所有過程全部由人手製作，每層蛋皮都用明火爐燒製，使得每張蛋皮都更香，更有口感，而中間的餡也由不同的餡料跟奶油組成，口感如絲順滑，名物珍珠奶茶千層蛋糕，必試！

CRÊPE

地址︰關前正街2號A添輝大廈地下

電話︰+853 6580 9390

十月初五街感受懷舊氣氛

十月初五日街是澳門著名的一條逾百年歷史老街，又名泗孟街。昔日街道繁華、車水馬龍，茶樓餅家林立，是澳門人的集體回憶。這一帶的懷舊氛圍濃厚，亦有不少舊式店家美食，值得一行。

地址︰澳門十月初五街

旅程尾聲，買手信一定是指定動作。十月初五餅家誕生於十月初五街，以傳統烘焙類食品為主，包括杏仁餅、蛋卷、鳳凰卷、酥條等，款式多達50多款，適合三心兩意的你。

十月初五餅家

地址︰澳門十月初五日街117號地下

電話︰+853 2823 1005

(資料及相片由客戶提供)