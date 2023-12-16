人氣Tiramisu Latte！茲曼尼旺角旗艦店「聖誕食、玩、買大集合」

聖誕就快到，知道大家都不停搵好節目，今次就推介喺茲曼尼旺角麥花臣旗艦店舉行嘅「聖誕食、玩、買大集合」活動，一次過試到ideaology聖誕期間限定的Tiramisu Latte及甜品之外，同場仲有本地唱作人Ron Tso 駐場Busking、本地藝術家的「花間過 · 墨自香」展覽、大量打卡位，以及低至78折優惠，又有送現金折扣及禮品高達$2,540的茲曼尼GIORMANI「狂賞感謝祭」，真正一次過就可以與朋友、屋企人食、玩、買，大滿足！以下立即為大家詳細介紹活動精彩看點！



節日氣氛超濃厚！邊聽Busking邊同聖誕樹拉花咖啡打卡

走入茲曼尼旺角麥花臣旗艦店，大家可以率先到由ideaology主理的G · Life Cafe被美食治癒一下，入內除了必須品嚐ideaology聖誕限定嘅Tiramisu Latte之外，更要order特調的薑汁杏仁鮮奶咖啡，每杯咖啡都有滿滿節日氣氛的聖誕樹拉花，加上期間限定的黑森林窩夫，大家讓「相機食先」之後，再慢慢與朋友一起參與逢週末舉行的「香味巷尾Coffee Busking」，聽著本地唱作人Ron Tso的駐場Busking，浸醉在令人放鬆的音樂，再邊喝杯美味的咖啡，是令人羨慕的美好時光吧！

這杯特調的Tiramisu鮮奶咖啡，是大家必飲之選！

「香味巷尾Coffee Busking」 12月時間表：

12月16日 (星期六) 15:00 至15:45

12月23日 (星期六) 15:00 至15:45

G · Life Cafe在聖誕期間特別舉行「 點啡枝筆」，凡惠顧G · Life Cafe即送出靚靚聖誕卡，讓你與朋友一起許願後掛上聖誕樹打卡！

西洋書法x畫作x香氛x環保元素「花間過 · 墨自香」展覽

Chill完之後，大家再可以走入「花間過 · 墨自香 展覽」，欣賞茲曼尼特別聯乘Art Dreamers三位分別為藝術創作人 Vivian Ng、西洋書法家 Isabelle Yuen及香水品評師Belle Lam嘅藝術家，利用茲曼尼特別在生產過程中收集皮革餘料上融合西洋書法、畫作及香氛以花為題去創作，特別為每幅作品調配上不同層次的花香及配上詩句，令舊皮料轉化為十幅包含不同花語及故事的藝術品，為大家帶來五感體驗之餘，加入了環保的元素，令展覽更有意義，讓大家可以慢慢在花間細味！

「花間過 · 墨自香」 展覽

展覽日期: 2023年12月16日至 2024年1月1日

另外於12月17日及23日，茲曼尼更舉行「永續 • 藝術 : GIORMANI X Calligraphy」，邀請到西洋書法家Isabelle為大家寫上充滿祝福的別注版聖誕卡，現場更可用限定價 $100 （原價 $180） 購買用皮革餘料upcycling嘅真皮行李帶，Isabelle亦可即場為你在行李帶上寫上名字，絕對是一份令人暖心的聖誕禮物，送禮自用都100分！

「永續 • 藝術 : GIORMANI X Calligraphy」 時間表：

12月17日 (星期日) 14:00 至18:00

12月23日 (星期六) 14:00 至18:00

茲曼尼聖誕許願樹 邊許願邊收聖誕禮物

茲曼尼早前於Facebook 召集大家的聖誕願望，並將願望掛在旺角麥花臣旗艦店店內的聖誕許願樹上，錯過了的朋友現場同樣可以掛上許願卡，現場還會擺放多張茲曼尼皇牌彈鉸梳化同播放充滿節日氣氛嘅音樂，讓你舒服坐在梳化休息之餘，仲可以同朋友一齊打卡！

茲曼尼GIORMANI「狂賞感謝祭」買梳化超盡興！

最後大家走進旗艦店，更可以盡情購物，適逢茲曼尼GIORMANI「狂賞感謝祭」，精選梳化低至78折，加送現金折扣以及禮品高達$2,540，為家中物色一份聖誕禮物，讓自己每天坐住舒服嘅梳化，絕對是第一選擇！以下為大家推薦4款不同特色嘅梳化，到時去茲曼尼旺角旗艦店玩，就可以先試坐一下啦！

推介一：喜歡北歐或日系木梳化的你，可以選擇PLANKY 3006A，它採用來自北美的高級白蠟木，具有獨特樹木紋理，木質更堅韌耐用。

推介二：想擁有最適合自己的梳化，擁有COSSION II 6197B 就可以，因為其頭枕、腰枕以至腳踏都可以電動調較，等你可以搵到自己覺得最舒服的角度！

推介三：想將家居空間用到最盡，呢張可以將頭枕隱藏嘅PRATH 6200A就啱哂你 ，更可以做到貼牆零距離，慳盡每一寸空間！

推介四：家中舉行聖誕Party，朋友來到想多一個座位？ASHLEY 7101A就特別配合活動扶手，變多一個位完全沒難度！

想了解更多優惠？立即到https://bit.ly/3NnaM1E了解更多！

地址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下

（資料及相片由客戶提供）