新年禮盒｜送禮心思選！台灣直送ISABELLE曲奇限定店優惠低至62折

每年新春送傳統糕點禮盒嫌無新意？由一眾法國烘焙達人打造、台灣新鮮直送的ISABELLE法式曲奇絕對會是今年送禮的新意之選！包裝以精美時尚的禮盒為主，今年更為新春推出獨特「發」、「財」、「旺」及「財源滾滾」禮盒設計，別具喜慶氣息，送禮大方得體，讓家人好友一同品嚐幸福浪漫的法式滋味。為延續這份心意，ISABELLE早前更登陸了K11 Art Mall並開設期間限定店，同時推出低至62折的限時優惠，HK01會員亦可於店內尊享92折優惠^，網店全店買滿$1200更免運費，仲唔快啲去入手，為親友送上這份真摯好禮？



ISABELLE 法式曲奇(發)、(財)、(旺)

ISABELLE 期間限定店

營業日期: 即日起至2024年2月29日

營業時間: 11:30am – 9:30pm

店舖地址: 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2層Kiosk 52

HK01會員於K11店惠顧尊享92折^，優惠期為2024年1月10日至21日



^優惠受條款細則約束，如有任何爭議，積高亞洲有限公司保留最終決定權

法式精緻美點 不一樣的送禮驚喜

ISABELLE 憑藉對法式精緻浪漫甜點的堅持與嚮往，引進法國製餅技術，嚴選優質食材，從台灣當地新鮮製造運送到港，讓大家能體驗美好、鬆脆可口的法國情懷。禮盒包裝上分為單層、雙層、三層、手提盒等不同的設計，除了能與親友分享曲奇甜點，同時亦可作首飾儲物箱，絕對是滿載祝福和心意的新春好禮！

1. ISABELLE 法式曲奇 （發）/ (財）/（旺）

為同慶新歲，ISABELLE推出了「發」、「財」、「旺」的三款特別設計，以鮮紅襯托著金色祝福字樣，喜慶氣氛滿滿，絕對是拜年最潮送禮之選！當中包含深受大人小朋友喜愛的皇牌曲奇 — 焦糖杏仁船，純糯米船形餅殼盛載香脆杏仁片及顆粒，融入濃郁焦糖烘焗，獨特「脆口」咬感絕對會吃不停；而阿薩姆茶曲奇更是以純正阿薩姆茶葉研磨成粉末入饌，一口清幽淡雅，微甜而不膩，是下午茶必備！

禮盒內包括以下（18件）：

阿薩姆茶曲奇 x 4 、焦糖杏仁船 x 4 、咖啡杏仁曲奇 x 2 、甜心牛油曲奇 x 3 、朱古力杏仁薄餅 x 3 、葡萄味水果糖 x 2



ISABELLE 法式曲奇 （發）/ (財）/（旺）*

標準價：HK$120/盒

優惠價：HK$85/盒、HK$236/3盒

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*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

2. ISABELLE 丹妮斯（柔粉）

ISABELLE 丹妮斯（柔粉）

太多款曲奇唔知點揀好？只有小朋友先會做選擇。一盒有10款曲奇，粉紅色包裝少女心滿分！必試奶香可可味濃郁、甜而不膩的醇黑戀人曲奇，還有芝味無窮、香脆惹味的芝士薄餅，每口都是驚喜脆香滋味，總有一款啱你。

禮盒內包括以下（34件）：

雲呢拿味薄餅 x 3、香草莓果薄餅 x 3、士多啤梨薄餅 x 3、醇黑戀人曲奇 x 3、芝士薄餅 x 3、朱古力杏仁薄餅 x 3、咖啡朱古力夾心薄餅 x 3、焦糖杏仁船 x 4、士多啤梨朱古力夾心薄餅 x 6、白朱古力夾心薄餅 x 3



ISABELLE 丹妮斯（柔粉）*

標準價：HK$320/盒

優惠價：HK$278/盒

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*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

3. ISABELLE 路易絲（湖藍）

法式薄餅2mm的厚度會有多驚喜？盡在ISABELLE路易絲禮盒中，湖藍色的設計同樣精美獨特，無論送禮自用一樣高貴大方。必試以法式貓舌餅為靈感的雲呢拿味薄餅，一口香濃雲呢拿味、一口酥脆口感，雙重享受；而同樣薄、脆、口感細膩的朱古力杏仁薄餅更為口中捲起一場甜脆朱古力風景，絕對一試難忘！

禮盒內包括以下（26件）：

雲呢拿味薄餅 x 4、牛奶味咖啡薄餅 x 4、士多啤梨薄餅 x 3、香草莓果薄餅 x 6、朱古力杏仁薄餅 x 3、白朱古力夾心薄餅x 3、醇黑戀人曲奇 x 3



ISABELLE 路易絲（湖藍）*

標準價：HK$215/盒

優惠價：HK$185/盒

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*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

4. ISABELLE 春漾經典綜合餅乾禮盒

春天氣息伴隨新年來臨，送上這充滿活潑生氣的經典綜合餅乾禮盒會是不錯的選擇！愛酒之人就一定要試別緻的紅酒柑橘曲奇，醉人紅酒香氣伴以柑橘絲與可可粉，嚐一口沉醉迷人時刻，再試帶有水果清香的芒果酥，香甜芒果醬清新酸甜，令人一試愛上。

禮盒內包括以下（25件）：

紅酒柑橘曲奇 x 3、鹹蛋黃曲奇 x 5、雙重朱古力夾心 x 4、朱古力脆圈 x 3、椰絲朱古力曲奇 x 3、海苔脆曲奇 x 2、椰香杏仁酥 x 2、芒果酥 x 3



ISABELLE 春漾經典綜合餅乾禮盒 *

標準價：HK$170/盒

優惠價：HK$148/盒

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*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

5. ISABELLE 旋轉木馬 （雙層）

以遊樂園旋轉木馬為靈感，雙層設計更顯心思！當中必試伯爵茶法式薄燒，改變以往厚煎餅的概念，以法式薄燒融合獨特芬芳茶香，再加上薄脆的口感，清新而不膩。而海苔脆曲奇更以海苔鹽味及奶酥微甜形成獨特矛盾口感，融合度卻又極高，為新春增添驚喜時刻。

禮盒內包括以下 51件 (57片)：

上層：阿薩姆茶曲奇 x 5、咖啡杏仁曲奇 x 4、椰奶曲奇 x 3、藍莓味酥 x 2、甜心牛油曲奇 x 6、雲呢拿味薄餅 x 6、榛子味朱古力 x 1



下層：阿薩姆茶曲奇 x 3、咖啡杏仁曲奇 x 4、海苔脆曲奇 x 3、芝士薄餅 x 4、紅酒柑橘曲奇 x 4、椰絲朱古力曲奇 x 3、伯爵茶法式薄燒 x 3 (9片)



ISABELLE 旋轉木馬 （雙層） *

標準價：HK$270/盒

優惠價：HK$220/盒

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*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

必搶糕點禮券早鳥優惠

送禮想要點新意送曲奇又得，想以傳統糕點贈以家中長輩亦得！ISABELLE同時推出賀年糕點禮券優惠，唔好錯過啦！

ISABELLE 年糕禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張 （優惠期至2024年1月27日）

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ISABELLE 櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕(600克) 禮券 *

ISABELLE 櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕(600克) 禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張

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ISABELLE 麻辣櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕(600克) 禮券 *

ISABELLE 麻辣櫻花蝦瑤柱蘿蔔糕(600克) 禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張

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ISABELLE 抹茶紅豆麻糬年糕(600克) 禮券 *

ISABELLE 抹茶紅豆麻糬年糕(600克) 禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張

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ISABELLE 豐盛伯爵茶年糕(600克) 禮券*

ISABELLE 豐盛伯爵茶年糕(600克) 禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張

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ISABELLE 宮廷紅棗蓉年糕(600克) 禮券*

ISABELLE 宮廷紅棗蓉年糕(600克) 禮券 *

標準價：HK$208/張

早鳥價：HK$145/張

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換領期: 2024年2月2日至8日

換領點: 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall B2層Kiosk 52

*圖片僅供參考，請以實際物品為準，數量有限，售完即止。

**由即日至2月5日 00:00截止， 售完即止。購買「新春年糕禮券」2張起免運費。

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