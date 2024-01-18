山姆掃貨攻略 港人北上新「三寶」 電子支付成新趨勢

雖然時興生活要有儀式感，但北上消費講求的是方便舒服！北上消費已成為大家的假日常態，到底「港人三寶」是否仍然流行？要了解港人最新的消費模式，只需前往深圳的山姆超市就能知曉！



根據山姆超市的現場直擊，「港人三寶」現金、運動鞋、背包已不再流行。

山姆超市人山人海，大家都滿載而歸。根據最新的現場直擊，運動鞋仍然佔了大部分，但是背包已被行李箱取而代之，搶購心水貨品自然更得心應手！相比現金支付，愈來愈多港人選擇以電子支付，其中使用滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡的比例更非常高！

以滙豐銀聯卡於深圳山姆超市消費 賺高達$200「獎賞錢」

原來滙豐推出了山姆超市的優惠活動，消費滿¥500人民幣或以上即可獲$50「獎賞錢」回贈；消費滿¥1,000人民幣或以上，更可獲得$100「獎賞錢」回贈，推廣期間最多可獲得$200「獎賞錢」！此外，推廣期內於內地或澳門使用滙豐Reward+內的二維碼，或雲閃付App付款，更可獲得高達5.4%的「獎賞錢」回贈*！以上優惠能同時使用，例如使用二維碼在山姆超市消費¥500人民幣，便可獲得$77「獎賞錢」回贈，回贈接近15.5%，非常划算！提醒大家，享受優惠前需在滙豐Reward+上進行登記。

深圳山姆超市店舖面積大，美食、家居用品、急凍品、户外運動器材、寵物用品、兒童玩具等商品包羅萬有。

想好好體驗山姆超市的購物樂趣，即看以下簡單攻略：

1. 交通攻略

山姆超市在深圳共設有4間門市，包括龍崗店、龍華店、福田店和前海店。於主要口岸過關後可乘搭免費穿梭巴士，部分路線班次快至5至10分，非常方便！

深圳地鐵：前海旗艦店近地鐵1號線鯉魚門站A出口，深國投廣場店近地鐵2號線僑香站A出口，COCO Park店近地鐵3號線大運站12出口，龍華店則可於地鐵6號線上芬站D出口，轉乘B886巴士至壹成中心一區公交首末站，步行約4分鐘。

想更方便的話，大家可選擇乘搭山姆超市專線直通巴士。直通巴士於香港市區各車站點對點接送，提提大家要留意班次時間與隨身行李重量限制。

2. 入店攻略

山姆超市採取會員制，港人需親身到服務中心辦理會籍。辦理會籍需要回鄉證與一個內地或香港手提電話號碼，預先下載山姆App便可更省時間。

農曆新年將近，到山姆超市辦年貨一定家家有笑口！北上齊備「新港人三寶」，上山姆超市掃貨賺獎賞！出發前記得申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可享高達$1,100「獎賞錢」迎新優惠：https://grp.hsbc/24SCHK01ACQ

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*優惠受條款及細則約束。

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（資料及相片由客戶提供）