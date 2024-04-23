「食聚廟街」8大必食｜香港特Shake有氣涼茶　土耳其魔幻熱沙咖啡

感受夜市氣氛、盡享各款地道美食、就要到廟街夜市喇！其中主打廟街美食的「食聚廟街」，特設22個美食攤檔及近 10 個懷舊小食流動攤檔，檔販都說生意較預期好。廟街夜市到底有多具吸引力？記者實地視察兼試食，嚴選了8大個人心水之選！



「食聚廟街」雲集廟街及其周邊地區的美食滋味，位於近廟街牌樓（佐敦道入口），每日下午2時至晚上11時可以前來「掃街」，沿路更設置多個具廟街地區特色的發光裝置，最適合打卡！夜市提供多款地道小吃如煎釀三寶，牛雜等；提供少數族裔的特色食品及懷舊小食，如缽仔糕、叮叮糖等。以下8個攤檔是記者心水之選，極力推薦，令人回味無窮！

【1】土耳其食品 魔幻熱沙咖啡

要數廟街夜市的特色美食，強烈推薦土耳其名物 ── 熱沙咖啡！同時即欣賞店主炮製咖啡，別具一番風味！

價格：⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐⭐

【2】有氣涼茶、ShakeShake魚蛋燒賣

傳統小食與新潮食法，可在廟街兩者兼得！將傳統和創新結合的有氣涼茶，分別有菊花茶、洛神花茶、羅漢果茶及竹蔗茅根水4款口味，十分吸引！在品嚐夜市各種美食後喝一口有氣涼茶，清爽又下火。售格HK$10一支，絕對物超所值！說到超值，他們的ShakeShake丸也不遑多讓，HK$20就有12粒燒賣！ShakeShake丸一份只需要HK$20，可選擇墨丸、牛丸、魚蛋和燒賣。而ShakeShake粉則有紫菜芝士、避風塘土匪、麻辣等4種口味供選擇。記者試了避風塘口味魚蛋燒賣雙拚，燒賣煙韌，魚蛋彈牙搭配避風塘味粉，開胃又惹味。

價格：⭐⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐

【3】蛇羹、糯米飯

蛇羹相當足料，一口吃下去就能品嚐到滿滿的蛇絲、雞絲、木耳。而糯米飯則煙韌彈牙，散發陣陣臘腸油香，非常適合在寒冬天氣下品嚐。

價格：⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐⭐

【4】尼泊爾攤 Dahi puri（脆薯波）

夜市中有許多特色少數族裔美食，最能俘虜記者胃口要數尼泊爾攤的Dahi puri。Dahi puri是一道非常地道的尼泊爾小食，又稱之為脆薯波或脆球。每一份Dahi puri都即叫即製，保持鬆脆口感。當中有番茄、薯仔、洋蔥等食材，加上特製香料和薄荷汁，散發淡淡清新酸甜馨香，十分開胃，適合作為夜市美食的第一站！

價格：⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐⭐

【5】小胖美食懷舊冰糖葫蘆

冰糖葫蘆一向深受港人歡迎，以往都會在農曆新年的年宵市場買來吃，現在不用等新年！在廟街都可以食到了！小胖美食在廟街帶來懷舊冰糖葫蘆，有士多啤梨、提子及藍莓可以搭配！冰糖士多啤梨大大粒超肥美又新鮮，糖漿薄脆不會太硬或黏口，口感層次豐富，一吃就上癮！

價格：⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐⭐

【6】手打鴨屎香檸檬茶

手打檸檬茶在香港掀起熱潮，而LEE手打檸檬茶亦已進駐廟街！攤檔主打鴨屎香檸檬茶，檸檬茶的檸檬由莊園直送，檸檬味濃、入口清新不太甜或太酸，令人回味無窮！除了檸檬茶外，亦有提供珍珠奶茶及現榨純蔗汁，同樣值得一試！

價格：⭐⭐⭐

創意：⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐⭐

【7】非物質文化遺產吹糖公仔小玩意

吹糖是中國傳統民間手藝，已有600多年歷史，更是香港非物質文化遺產。糖姨是吹糖公仔的攤檔負責人，聽聞她是全港唯一的女吹糖師。在她的手中，糖能化成白兔、飛龍、玫瑰花等各種形狀。欣賞其製作技藝，已令人目不暇給。不同顏色的吹糖波有不同味道，而不同形狀的吹糖公仔亦價格有異，大家入手前記得問清楚先。

價格：⭐⭐⭐⭐

意義：⭐⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐

【8】香港情懷的代表飛機欖 酸甜生津

香港情懷的代表肯定要提到飛機欖。又稱甘草欖，以食鹽、甘草、陳皮、丁香及玉桂等醃製，是老香港常見零食，散發著清新獨特甘草味，味道酸甜，有生津下火功效。飛機欖是老一輩香港人的共同回憶，絕對值得保留及推廣。一包飛機欖只售10元。大家不妨前來廟街夜市試試，尋覓那份懷舊滋味！

飛機欖又稱甘草欖，以食鹽、甘草、陳皮、丁香、玉桂等醃製。（攝：陳葦慈）

價格：⭐⭐⭐⭐

意義：⭐⭐⭐⭐⭐

美味：⭐⭐⭐