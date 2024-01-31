拜年必備M&M’s 限時超市優惠　新春抽獎隨時贏萬元旅遊禮券

眨下眼，下星期就過年了！除了要準備年貨，還要準備應付不同的親戚來襲！想要應付親戚們的尖銳問題，最好當然是用美食解決！這個時候，就要特別為全盒增添美味與色彩！繽紛又美味的M&M’s朱古力當然是全盒兼送禮擔當！由2月1號前喺指定地點買M&M’s或指定瑪氏朱古力，即享優惠^，最後2天優惠要好好把握！在2月13日前在指定零售點及網店*購買M&M’s產品，還可以參加大抽獎，有機會贏取價值港幣$10,000旅遊禮券！



最後2天超市優惠 把握機會掃貨！

為與粉絲一同迎接龍年，由即日至2月1日於以下地點買M&M’s或指定瑪氏朱古力，即享優惠^，現在立即把握最後2天機會掃貨！

1. 惠康超級市場︰買M&M’s朱古力分享裝，只需優恵價$24.9！

2. 百佳超級市場︰買指定瑪氏朱古力分享裝，只需優恵價$27.9，買滿2件，更送你屈臣氏蘇打水（經典青檸味/青檸味/益生白桃味/柚子檸檬味）1件！

以色彩與美味 Fun享喜悅快樂

在過年這種喜慶日子中，當然要與親友分享歡樂和喜悅，在此期間親友聚在一起分享美食是最好不過的事。無論是朋友聚會或者家庭團圓的時刻，當然少不了大人與小朋友都喜愛，色彩豐富又甜甜蜜蜜的M&M’s朱古力。

而過年期間必做的，當然是拜年加逗利是！但是在拜年及逗利是的路上，總會遇上幾個麻煩親戚，問盡一系列人生大小事問題，想要緩解尷尬時刻，就要準備好一個有話題性的全盒轉移話題！全盒內放甚麼可以增加話題性？當然是繽紛又美味的M&M’s朱古力！M&M’s朱古力不單止色彩繽紛，可以營造歡樂氣氛，而且有多款不同口味及包裝，還有不同吉祥物，最近還加入了新成員「阿紫」，無論是去親友家拜年，或是做回禮，用M&M’s朱古力作賀禮都定能為親友帶來歡樂！

M&M’s賞你行大運 隨時贏走$10,000旅遊禮券

另外，還有壓軸的「賞你行大運新春大抽獎」！由即日起至2024年2月13日，以單一發票計算在指定零售點及網店購買M&M’s產品滿$30，即可獲抽獎機會1次、每滿$60即可獲抽獎機會2次、每滿$90即可獲抽獎機會3次，如此類推，並以WhatsApp發送姓名、聯絡電話、身份證號碼首3位數字及清晰之收據照片至 5918 7336，即有機會贏取豐富獎品。

頭獎 (共1份)：Klook旅遊禮券 (價值港幣$10,000)

二獎 (共3份)：Apple Store禮品卡 (價值港幣$5,000)

三獎 (共8份)：友和YOHO電器禮券 (價值港幣$500)

^優惠只適用於香港店舖售賣的同價貨品。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。

*此推廣活動只適用於在指定零售點及網店購買M&M’s之產品，活動資料條款及細則，可參閱網頁︰https://bit.ly/mmspromotion

推廣生意的競賽牌照號碼: 57999

（資料由客戶提供）