最新打卡熱點｜Chubby Hearts 飄浮於香港天際 傳遞愛的訊息

充滿愛的節日即將來臨，香港天際亦即將出現令人意想不到的浪漫景致——由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」將帶來充滿愛的創意驚喜。



飄浮在香港多處上空的巨型紅心設計裝置，不僅滿載創意巧思，更傳遞愛的訊息。Chubby Hearts Hong Kong為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局「文化藝術盛事基金」（文藝盛事基金）的資助項目，亦是「文藝盛事基金」2024年首項帶來的盛事。

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繼於倫敦登場後，Chubby Hearts將首次來到亞洲，更特別於情人節至元宵節期間（2024年2月14至24日）展出，為香港城市景觀增添更多趣味和創意，加強節日氣氛之餘，更彰顯了香港作為匯聚中西文化的國際都會的魅力。

為Chubby Hearts系列中體積最大的全新作品將於香港首次亮相，其直徑達12米，比倫敦版本大四倍。香港巿民和遊客可以在共11日的展期裡，於中環皇后像廣場花園與這個巨型飄浮紅心「打卡」。

此外，直徑約3米的「快閃」飄浮紅心亦會於港九新界多個地標和旅遊景點驚喜現身，包括旺角花墟、大埔林村許願廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等。為體現可持續發展理念，今次項目重用了部分曾於倫敦展出的作品，而設計師亦會保留為香港度身訂造的全新作品，期望日後於世界各地再度展示。

這些精心設計的裝置將於每日在不同景點亮相，誠邀市民和遊客到香港各處尋找飄浮紅心的蹤影，締造難忘回憶。由2024年2月14日至24日的每天早晨，香港設計中心將會於其網站 (www.hkdesigncentre.org)及《香港01》文章公布「快閃」飄浮紅心的展出地點和時間。香港有眾多獨特迷人的旅遊景點，在飄浮各處的紅心襯托下，將會更引人入勝，動人心弦。

如受天氣或其他因素影響，香港設計中心將保留一切權利取消、延期或更改Chubby Hearts Hong Kong展出日期、時間、地點及形式，恕不提前通知，敬請各界見諒。請密切留意香港設計中心網頁及社交媒體之最新消息。