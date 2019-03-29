【減肥食譜】8分鐘完成高纖低卡炒飯！減肥必吃炒椰菜花飯

4月不減肥，夏天徒傷悲！你還不趕緊減走身上囤積了一個冬天的肥肉？夏天才來減肥那更是煎熬。減肥除了做運動，飲食也是非常重要的，絕對不可以不吃！今天分享一個非常有效，而且好吃的減肥食譜，一個月輕鬆減掉5kg。

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一個非常有效，而且好吃的減肥食譜，一個月輕鬆減掉5kg。（Gettyimage/視覺中國）

炒椰菜花飯（Cauliflower Rice）是最近非常流行的減肥食譜，外國人多用它來代替白飯，因為椰菜花的卡路里低，口感與白飯很相似。椰菜花的熱量是白飯的1/6，纖維量是白飯的3倍。但是，切記將椰菜花完全取代米飯，恐防攝取澱粉質不足，出現頭暈及容易疲倦等情況。所以，建議中午照樣正常地攝取澱粉質，而晚餐的白飯則換成椰菜花飯。這樣不但減輕了晚上進食的負擔，還多了膳食纖維，有助促進腸道蠕動，能排便減肥。曾有一名體重70公斤且患有高血壓、糖尿病及便秘的媽媽，在營養師的建議下，中餐維持正常飲食，但每天晚上換成炒椰菜花飯再搭配充足的水分攝取，一個月就瘦了5kg。

外國人多用它來代替白飯，因為椰菜花的卡路里低，口感與白飯很相似。（Gettyimage/視覺中國）

炒椰菜花飯沒有固定的搭配材料，可以根據自己的喜好任意搭配蛋白質食材如魚肉、雞肉等。做法非常簡單，首先，將椰菜花切碎，或者用攪拌機攪碎。然後，在鍋中以油爆香蒜頭，接着將切碎的搭配食材（如雞肉碎或三文魚肉碎等）和椰菜花碎一起倒入鍋中，並拌炒到熟，起鍋前根據個人口味，放入鹽、黑胡椒等調味。

炒椰菜花飯沒有固定的搭配材料，可以根據自己的喜好任意搭配蛋白質食材如魚肉、雞肉等。（Gettyimage/視覺中國）

這便完成了簡單快捷又好吃的炒椰菜花飯啦！快點去試試吧。

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「8分鐘完成的高纖低卡炒飯！炒椰菜花飯減肥必吃食譜」​】

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