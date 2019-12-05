中美若未達成首階段協定　人民幣匯率或迅速調整　 提高競爭力

由於中美對是否可以於本月中達成第一階段貿易協定仍存在不確定性。據《路透》引述法國外貿銀行最新發表報告認為，第一階段的協定本質上迴避了所有棘手的問題，例如知識產權保護、產業政策補貼、國有企業角色及市場准入等問題，全部留到後續階段處理。因此市場原先對此也沒有抱太高期望。如不能達成協議，對中國經濟的總體影響亦有限，但可能帶來的直接後果將為人民幣匯率迅速調整。

報告又指，中美的貿易談判似乎又再停滯不前。由於，美國總統特朗普近期宣布，傾向於明年美國大選後再與中方敲定第一階段的貿易協定，造成中美兩國成功在12月15日達成協議的可能性愈發降低，市場反應也開始趨於負面。

人民幣在岸價亦轉弱，曾低見7.0602，最新報7.0548，跌49點子；離岸價方面，曾低見7.0585，最新報7.0553，跌28點子。

法國外貿銀行：人民幣貶值有助緩解當前困局

法國外貿銀行稱，人民幣貶值無疑是便捷有效、能緩解當前困境的需求政策。中國經濟在過去的一段時間都不斷受到投資不振所困。政府雖然實了大部分刺激措施，都未能有效提振投資信心。同時，消費者價格上漲，更限縮了中國央行進一步寬鬆貨幣政策的空間，令經濟形勢變得更加複雜。

報告續指，目前人民幣貶值預期減弱，一定程度上與中美可能達成貿易協定密切相關。如果中國意識到協議的機會渺茫，就可能會利用人民幣匯率貶值來刺激外需。

雖然人民幣匯率貶值有機會通脹，但目前的通脹主要因豬肉供給減少造成，而匯率貶值對通脹率的影響並不大，而匯率貶值將更有利於提高中國被加徵關稅削弱的競爭力。

