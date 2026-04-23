聯想進駐港深創科園　設人工智能創新中心　助合作夥伴向全球拓展

聯想集團（Lenovo）周三（22日）宣布落戶位於河套深港科技創新合作區香港園區（河套香港園區），並正式進駐港深創新及科技園（港深創科園），成立「Lenovo人工智能創新中心」（Lenovo創新中心），成為首批落戶河套香港園區的大型跨國公司。



Lenovo創新中心於當日早上舉行啟動禮，主禮嘉賓包括創新科技及工業局局長孫東、港深創新及科技園行政總裁馬惟善，以及聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒。

創新科技及工業局局長孫東（圖中）、港深創新及科技園行政總裁馬惟善（圖右），以及聯想集團執行副總裁及聯想方案服務業務集團總裁黃建恒（圖左）當日出席Lenovo創新中心啟動禮。

Lenovo創新中心致力於構建一個立足香港、聯通內地、面向國際的AI生態圈。啟動禮現場展示了聯想與首批30間科技企業夥伴的部分合作成果。其中逾五成公司或企業夥伴聚焦企業級應用、辦公自動化及數據管理服務，約兩成半來自網絡安全領域，為各行各業提供更靈活的數字化轉型與AI應用方案。依托聯想全球供應鏈與市場體系，Lenovo創新中心將成熟技術方案按客戶需求進行靈活定制與規模化複製，幫助合作夥伴加快從本地落地走向全球拓展。

在實際應用方面，聯想已與合作夥伴在香港設立海外安全運營中心，並成功應用於多個國家級大型體育盛事；同時推動雲安全、AI安全大模型及覆蓋財務、人力及供應鏈的企業數字化解決方案。相關服務已經以香港為樞紐，拓展至全球40多個國家和地區，進一步體現港深協同創新的商業價值與國際影響力。