企業出海遇上AI浪潮 香港Marketers的定位與突圍策略 |Chat-in 01

近年，市場營銷（Marketing）界正面臨前所未有的巨大變化。一方面，AI技術的普及徹底改變了我們日常的工作方式；另一方面，越來越多中國內地品牌正以香港為跳板，積極拓展海外市場。面對這股內外夾擊的變革浪潮，香港的營銷人員究竟該如何重新定位？我們又該如何發揮本身的獨特優勢？

日前，我代表《香港01》與 IAB Hong Kong（香港互動廣告協會）主席Brian進行了一場深度訪談。這次對談不僅剖析了當前商業生態的轉變與AI時代的技能升級，更深入探討了香港作為中外企業「超級聯繫人」的無可替代價值。

兩大市場的交匯點：香港的獨特優勢與出海策略

談到中國內地品牌的「出海」潮，這次訪談帶出了一個重要觀察：過去中國內地企業出海多半是做代工或單純主打平價，但如今已全面升級，著重建立品牌與輸出技術。在這個大趨勢下，全球的數碼營銷其實分成了兩大截然不同的生態：一邊是以中國內地為代表，把各種生活功能全部集中在同一個App裡的「超級應用程式（Super App）」生態；另一邊則是西方市場，用戶更習慣介面簡單、每次只專注單一功能的應用程式。

這正正突顯了香港的特殊地位。我們在席間聊到，全世界幾乎沒有一個地方像香港一樣，要求行銷人員必須同時精通這兩套完全不同的玩法與用戶習慣。當企業要兼顧中西兩邊市場時，預算與策略必須精準分開。這對業界來說固然是一大挑戰，但只要能克服這個痛點，這種「中西兼通」的能力，就會成為香港獨一無二的戰略優勢。

以近年成功出海的中國內地企業為例，我們可以看出幾套成熟的打法。有大型生活百貨品牌主打「產品多元、更新快、高性價比」的優勢，但在進軍東南亞等海外市場時，仍必須針對當地文化進行深度的在地化調整。另一方面，一個知名的潮玩品牌則靠著一套「精密計算的宣傳公式」突圍。從活動開跑的每一步發佈節奏，到如何巧妙運用第三方素材進行跨界合作，背後都有著極度嚴密的策劃。不論是中國內地品牌透過這些成熟打法走向國際，還是海外品牌想透過主流社交平台開拓中國內地市場，香港始終扮演著橋樑與軍師的角色。

破解「超級應用程式」迷思：不是想做就能做

我們也深入探討了許多企業熱衷的「Super App」概念。事實上，這並非企業單方面想做就能做，背後有著極高的門檻。企業最起碼需要擁有千萬級別的龐大用戶基礎（例如某些擁有數千萬用戶的大型企業App，在內部整合支付與生活繳費，才符合商業邏輯），並且必須與合作夥伴共同建立一個生態圈，讓用戶「願意」一直留在應用程式內。

反觀西方市場，流量最高的前十大應用程式，大多高度專注於單一核心功能，介面極簡易用。這種消費習慣早在智慧型手機普及初期，就已被當時的科技巨頭深深影響。除非品牌自身的影響力大到足以改變整個市場規則，否則想單憑一己之力去扭轉海外消費者的使用習慣，是非常困難的。

AI 時代的職場轉型：懂得運用 AI 才是關鍵

針對大家普遍擔心的「AI取代人類」危機，這次對談亦帶來了非常貼地的解讀。過去，一位文案撰稿員單是寫一套提案，可能需要花上一星期的時間，如果不合心意還需反覆修改；如今透過向AI下達精準指令，幾秒鐘內就能生成數十甚至上百種策略選擇。

這意味著傳統、重覆性高且偏向執行的工作，需求將會大幅減少，但這並不代表從業員會被完全淘汰。這帶出了一個很核心的觀念：「AI不會淘汰人，但懂得運用AI的人，會淘汰不懂的人。」未來行銷人員的角色，將更像是「引擎優化師」或「AI培訓師」。當AI幫我們完成了基礎的內容產出，我們反而能騰出更多時間，去思考核心策略與創意，整體產業也將隨之誕生更多新型的職位。

拒絕盲目跟風「偽AI」，回歸人情溫度與品牌價值

隨著AI成為熱門話題，市場上也出現了嚴重的「跟風與抽水」現象。我們笑言，不少公司為了追趕潮流，連傳統的定時響鈴電爐都宣稱是「廚房AI化」，或是把根本沒有連接數據庫的傳統工具冠上AI頭銜。對此，我們歸納出目前市場上的AI應用大致可分為三類：「真正有實際應用的案例」、「廣義上的效率提升」，以及「純粹用來包裝的行銷術語」。這也是為什麼IAB Hong Kong今年特別成立AI小組（人工智能及科技委員會）的原因——希望能為業界建立真正的優良標準，擠破盲目跟風的泡沫，讓產業健康發展。

無論科技如何進步，市場營銷始終是一門「與人溝通的藝術」。演算法再強大，也無法改變產品本身的「核心價值」。AI可以幫你寫出20種推廣文案，但如何講出一個能引起消費者共鳴的動人故事、如何在線上與線下創造真實的人情溫度，依然取決於我們對人性的深刻理解。

迎向下一個十年：保持好奇心與入行初心

隨着IAB Hong Kong迎來十週年，並持續舉辦AI實踐分享、帶領企業赴海外交流等活動，總結這次訪談，我們為新一代與資深的行銷從業員，歸納出三個未來必備的思維：

• 保持好奇心：專業技能很容易學，但如果對新事物失去好奇心，就會被時代淘汰。

• 說故事的能力：在資訊爆炸的時代，懂得製作好內容與大眾溝通，才能讓消費者真正認同企業的價值觀。

• 自動化思維：要懂得清楚區分，什麼工作可以交給科技處理，什麼環節必須保留人類的溫度與價值。

此外，即使是不擅長天馬行空想創意的從業員，也能憑藉對數字和邏輯的敏感度，成為「數據驅動」的分析型行銷人，協助大企業進行轉型。

科技改變了我們手上的工具與市場規則，卻改變不了我們當初為何入行的「初心」。面對充滿變數的未來，只要我們保持對工作的熱情，積極擁抱新技術，香港的業界定能在中國內地與國際市場的舞台上，繼續開創出無可替代的新局面。

撰文: 盧國威，《香港01》首席市場營銷總監（Ray Lo, CMO of HK01）