智庫‧傳承｜中銀香港「私人財富」對談:內地及香港資產傳承與稅務

隨着內地及香港兩地交流日趨頻繁，不少港人在內地置業或持有資產。然而，坊間常有迷思，以為內地現時沒有開徵遺產稅，資產便能輕鬆「直通」傳承給下一代。中國銀行 (香港)「私人財富」呈獻理財對談節目《智庫‧傳承》，第四集請來專家黃炳文總監及梁銘彥先生，為大眾深入剖析「內地及香港資產傳承與稅務」的考量，以及生前轉贈與「183日」稅務規定的迷思。



中國銀行(香港)「私人財富」理財對談節目《智庫‧傳承》第四集，邀請專家黃炳文總監（中）及梁銘彥先生（右一），拆解內地及香港資產傳承及稅務要點。

內地繼承三大注意事項 香港遺囑不能直接通用

梁銘彥在節目中點出，雖然內地目前不會因繼承物業、存款或股權而額外徵收遺產稅，但絕對不代表資產可以簡單直接過戶給子女。核心問題在於內地及香港兩地採用完全獨立的法律及認證制度。

．跨境公證手續繁瑣：在香港律師行訂立的遺囑，內地房管局及銀行並不會直接認受。文件必須經過整套跨境公證鏈：先作香港遺囑公證、內地委托公證人加簽、外交部駐港公署認證，最後才能帶回內地辦理繼承公證。

．婚姻財產制度差異：梁銘彥舉例指出，若港人陳先生在香港定立遺囑將內地物業留給獨生子，由於內地實行夫婦財產共有制度，即使遺囑寫明受益人，只要陳太仍在生，她亦必須簽署放棄承繼聲明書公證，兒子才能正式承繼業權。

．資產運作隨時受阻：黃炳文總監補充，若無預先做好資產架構安排，一旦業主離世，內地的銀行存款、房產及證券會全部被鎖定，無法提款、轉名或出租。繼承人需花費數個月時間跨境公證多項文件（如死亡證、親屬關係證明等），期間會陷入「見到資產，但無法動用」的困境。

黃炳文總監提醒，香港遺囑不能直接在內地通用，處理內地資產必須經過嚴謹的跨境公證程序。

生前轉贈較好？需留意「契稅」與長遠稅務負擔

既然繼承手續繁複，改為生前轉贈又是否能免卻煩惱？兩位專家提醒，生前贈與和身故繼承是兩套截然不同的規則。

・即時稅務責任差異：梁銘彥解釋，生前贈與物業時，受贈人（如子女）在過戶當下必須按物業評估價繳納3%至5%的契稅，數百萬的物業隨時衍生十多萬的即時稅款。相反，身故法定繼承或遺囑繼承則全面豁免契稅，當下不引致稅務責任。

・長遠稅務與公證成本：黃炳文指出，透過贈與得來的物業，日後若要轉售將牽涉極重的個人所得稅。同時，大眾常誤以為生前轉贈毋須公證，但實際上內地房管局辦理無償贈與過戶，一樣要求進行贈與公證並支付評估費用，行政成本根本無法避開。

・一城一策：專家亦提醒，內地實行「一城一策」，不同城市的契稅稅率及手續要求均有差異，建議事前先向內地稅務專家評估。

內地稅法上的「有住所」與是否持有房產為不同概念，專家建議市民及早諮詢專業稅務意見，妥善規劃。

拆解「183日」稅務迷思 有物業不等於「有住所」

針對經常往返內地及香港兩地的人士，在內地逗留時間會否引發稅務問題亦是焦點。坊間常指在內地住滿183日便需就全球收入繳納個人所得稅。梁銘彥釐清，183天僅是判定是否稅務居民的其中一個因素，關鍵在於內地稅法中「有住所」與「無住所」的區別。他強調，稅法上的「有住所」與是否持有房產是完全不同的概念。所謂「有住所」，是指因戶籍、家庭、經濟利益關係而在中國內地「習慣性居住」。如果香港居民的戶籍及家庭均在香港，即使在內地持有物業，通常仍屬於「無住所」個人，因為其習慣性居住地依然是香港。

黃炳文重申，183天只是時間門檻，並非決定性因素，稅務問題涉及多項實際情況，市民應依據個人狀況諮詢內地律師及專業稅務意見，及早規劃才是上策。

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