交通銀行呈獻《香港01》經濟高峰論壇2022

可持續發展是全球共同關注的重要議題，綠色經濟發展理念既帶來了各種新的商業發展機遇，也締造面向未來的宜居宜業生活形態。香港已訂立了在2050年前達碳中和的目標，這個願景為香港提升在金融、商貿等領域的國際中心地位帶來了廣闊的新空間。香港作為國際綠色金融樞紐，融合粵港澳大灣區、「一帶一路」等國家發展大計，機遇處處。《香港01》今年以【綠金崛起 生意盎然】為題，於12月8日舉行經濟高峰論壇2022，邀請政商學界翹楚聚焦討論，屆時更會同步舉行網上現場直播，敬請密切留意。



《香港01》經濟高峰論壇2022論壇分為兩大主題，主題一【佈局大創新 香港「綠」路通】劃分兩個部份，第一部份集中討論作為本港重要經濟支柱的金融業如何「可持續」發展？金融業新興領域，如綠色金融等是否能提供新的商業誘因、增長動力？第二部份則焦點分析如何強化港深互通，壯大產業鏈結。論壇主題二以【接通內外循環 打造多元樞紐】為題，討論香港身處國家「雙循環」發展戰略的內外連接點，將如何締造新機遇。

論壇嘉賓陣容鼎盛

是次論壇邀請到政商學界翹楚出席，陣容鼎盛，邀得香港特别行政區行政長官李家超先生擔任主禮嘉賓及香港特别行政區財政司司長陳茂波先生擔任主題演講嘉賓。

主題一 【佈局大創新 香港「綠」路通】

第一部份 - 做好頂層設計 盤活投融生態

嘉賓主持：金融發展局主席 李律仁先生

嘉賓講者（排名不分先後）：

團結香港基金常務副主席 陳智思先生

瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 陶冬博士

香港綠色金融協會副會長 黄王慈明女士

第二部份 - 強化港深互通 壯大產業鏈結

嘉賓主持：港大經管學院馮國經馮國綸基金經濟學教授及亞洲環球研究所總監 鄧希煒教授

嘉賓講者（排名不分先後）：

香港科技大學工商管理學院兼任教授及院長資深顧問 陳家強教授

中國聯通國際有限公司董事長兼總裁 孟樹森博士

前海管理局香港事務首席聯絡官 洪為民教授

香港科技園公司再工業化高級總監 姚慶良博士

主題二 【接通內外循環 打造多元樞紐】

嘉賓主持：《香港01》首席記者 黃雲娜女士

嘉賓講者（排名不分先後）：

《香港01》創辦人 于品海先生

全國政協常委 唐英年先生

滴灌通集團創始人及主席 李小加先生

香港美國商會總裁 翁以登博士

12月8日同步網上直播

除了實體活動，是次論壇更增設網上直播，將於12月8日同步舉行網上現場直播，時間由9:00am至2:00pm，敬請密切留意。於論壇期間，觀眾更可到「01空間」直播互動專頁，向現場嘉賓發問，機會難逢，萬勿錯過！