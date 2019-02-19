名下公司農地被鋪水泥、違規發展　何君堯稱不知曉　未有參與

何君堯現時為立法會環境事務委員會的主席，然而《香港01》發現他公司旗下的農地被人以水泥平整，破壞農地，屬違例發展。 他亡父何新榮遺下的土地，亦出現違規發展，土地面積合共逾6萬呎。土地去年曾被揭現時由他的哥哥何君柱擔任遺產管理人，何去年曾向媒體稱自己：「這一刻我一點權益都冇」。 何君堯表示，未有參與涉事公司的任何行政或發展計劃，對於違規發展一事：「本人未得知曉。」

立法會環境事務委員會職權包括監察及研究與環境事宜、自然保育及可持續發展有關的政府政策及公眾關注的事項。何君堯當選今屆立法會議員後，便一直擔任委員會的副主席，今年更擔任主席。

圖中位於下白泥的農地現時而被鋪上水泥，由何君堯及哥哥何君柱擔任董事的「龍如有限公司」持有6成地權。（李澤彤攝）

何與哥哥任公司董事 轄下農地被破壞

何君堯及其家族在香港持有多幅土地。其中一幅位於下白泥，面積約9472平方呎，由何君堯及哥哥何君柱擔任董事的「龍如有限公司」持有6成地權。高空圖顯示，該土地自2017年1月仍是綠油油的農田，然而至當年10月，農地就被鋪上泥頭，之後於12月變成現時的水泥平整，旁邊亦有建築工程進行中。

規劃署發言人表示，該土地的規劃用途為農地，在根據該大綱圖，在「農業」地帶內鋪上不適合耕種的泥土，須先取得城市規劃委員會的規劃許可，否則屬《城市規劃條例》下的違例發展。

何亡父遺下的土地佔地逾52958平方呎，現時已被平整，並分隔予多個用家，被用作存放大型機械及工場。（黃偉民攝）

亡父遺地亦涉違規發展 曾稱「這一刻我一點權益都冇」

另外，何君堯的亡父在流浮山一帶的土地，亦被發現有違規發展。涉事土地佔地逾53000平方呎，記者巡視發現已被平整，並分隔予多個用家，被用作存放大型機械及工場。翻查資料，土地屬「住宅（丁類）」用途，因此不可用作倉地工場等用途。

規劃署發言人表示，有關地盤內進行任何填塘或挖土工程都需要向城規會申請規劃許可，而有關地盤現時沒有任何有效的規劃許可。土地目前由他的哥哥何君柱擔任遺產管理人，何君堯去年曾回覆其他媒體查詢，對涉事土地有沒有權益，稱：「這一刻我一點權益都冇」。

只回應下白泥土地 稱自己「未得知曉違規」

就兩宗違規發展，記者以電郵向何君堯查詢，他只回應下白泥土地事宜，他表示已根據立法會議事規則向立法會作出所須的利益申報，包括所持有的「龍如有限公司」股份和董事職位，而他雖然是「龍如有限公司」的董事，但未有參與「龍如有限公司」的任何行政或發展計劃。他對違規發展一事：「本人未得知曉。」而有關事情已交託律師跟進。

至於由哥哥何君柱擔任遺產管理人的流浮山土地涉違規，何於回覆電郵中未有回應，亦未有回應他於相關土地究竟有沒有實益權益（beneficial interest）及潛在權益。

位置 土地 面積 原本規劃用途 現時情況 元朗下白泥 DD133, Lot49 約9472平方呎 「農業」 被鋪上水泥平整，旁邊亦有建築工程進行中 元朗流浮山 DD128, Lot 174, 176, 178S.B, 185S.A, 185S.C 約53000平方呎 「住宅(丁類)」 已被平整，並分隔予多個用家，被用作存放大型機械及工場

對違規發展一事，何君堯回覆：「本人未得知曉。」（資料圖片／林若勤攝）

前任環境委員會主席陳淑莊：情況不理想

前任環境事務委員會主席陳淑莊形容事件並不理想，何作為公司的董事，而另一個董事就是哥哥，他稱自己完全不知情的說法令人質疑。她指相關情況屬典型的「先破壞後發展」，不少環保界人士對此都深痛惡絕。作為委員會主席，何應主動了解自己相關的土地是否涉及違規發展，以身作則。