【沙田遊行】蔣麗芸質疑外國勢力入侵　洋漢原來是「惡搞網紅」

7.14沙田大遊行後釀流血衝突，立法會議員蔣麗芸在社交網站發文，指昨日示威有外籍男子高舉手機拍攝，右手疑似有暗號動作，質疑是「外國勢力」指揮衝擊。甚至《環球時報》也引述蔣的言論發文。 《香港01》搜尋「外國勢力」人士身份，原來他是居港超過十年的「網絡紅人」，開設的Twitter帳戶「Hong Kong Hermit」，有過萬名粉絲，經常以「無厘頭」言論，諷刺時弊。他本身亦為社運常客，曾到「撐警集會」直播揶揄集會人士。 《香港01》透過社交網站聯絡他，他對「外國勢力」指控一笑置之，他說早在Twitter說自己當時是「搲肚腩」。蔣麗芸知悉該人士是「網紅」後， 著記者詢問其手勢暗號是什麼意思，並為何在沙田騷亂中出現，之後就未有再回應事件。

立法會議員蔣麗芸今日（15日）在Facebook發放影片，指外籍人士以手勢指揮示威者行動。《環球時報》也引述蔣的言論發文。（網上圖片）

「外國勢力」有逾萬粉絲 惡搞暗號是「要薯條」

立法會議員蔣麗芸今日（15日）在Facebook發放影片，指外籍人士以手勢指揮示威者行動。《環球時報》也引述蔣的言論發文。據知，警察的社交群組也廣泛流傳有關片段。

過去個多月反對修訂《逃犯條例》的示威活動之中，經常可見到一位身穿夏威夷花恤衫的外籍人士，在現場以手機拍攝和作旁述、又或者在包圍行動時，在馬路上躺卧。原來這位外籍人士在網上稍有名氣，經常在社交網站Twitter上以「Hong Kong Hermit」的身份發文及直播示威活動，有逾萬名追隨者，發言風格「無厘頭」。

他事後在Twitter上公開回應事件，解釋「暗號」的意思只是「搔肚腩」，又「無厘頭」說：「那是代表你要給我薯條的暗號。你不帶薯條來，我便舉報你是反動叛國賊。」有網民留言指多人堅持他是美國人，他則回應指「Ｗow that hurts（傷透他的心）」。

Me twitchily scratching my muffin-top while livestreaming is now evidence for foreign forces. https://t.co/we5DwspEln — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) July 15, 2019

居港逾10年 帳戶早被親中媒體封鎖

記者就此事向他查詢，獲簡單回應：「lol（網絡用語Laugh out Loud，即大聲發笑）」，表示自己已於Twitter上回應。他說自己居港至今超過十年。對於《環球時報》引述蔣麗芸的相關帖文，他在Twitter指「國家媒體已封我為王」，又提及自己的帳戶早被《新華社》及《人民日報》封鎖，但他拒絕再向記者透露更多個人資料。

One of the only Chinese state media outlets not to have blocked me (yet) has crowned me king. Still no mention of the fries though, so hardly exhaustive journalism on their part. https://t.co/pAc3HK9Cqm — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) July 15, 2019

由於他經常在網上直擊示威實況，有不少外國媒體均曾引用他的帖文、照片和錄影，其中之一為一段顯示包括6月12日，在夏慤道天橋上一名外國攝影記者炮轟香港防暴警向記者開槍的錄影，獲轉載逾萬次。

“Press! You’re shooting at the press!”



Josep (hope I spelled that right) had balls of steel to call out these cops, on this day, at this time. pic.twitter.com/W5CpdgF4o9 — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) June 12, 2019

蔣麗芸著記者詢問手勢意思 截稿前未再回應

翻查網上資料，他自佔中開始經常出席示威活動、撐警集會，今年亦前曾出席正義聯盟撐警集會，惡搞李思嫣和撐警人士、又曾在灣仔警察總部外就警暴問題追問總警司陶輝。2017年他曾出席撐警集會，被數十名大叔大媽以兩文三語粗口指罵而登上《蘋果日報》。

蔣麗芸知悉該人士是「網紅」後， 著記者詢問其手勢暗號是什麼意思，並為何在沙田騷亂中出現，記者再提供外籍人士在社交網站公開回應暗號的帖文後，蔣至截稿前就未有再回應事件。

Afterwards, this Justice Alliance member came out and wanted to take a selfie with me. I obliged. Then I wanted a selfie in return. He didn’t like it when I said “fuck the police” while hugging him. pic.twitter.com/JvYeVhl2VV — Hong Kong Hermit (@HongKongHermit) June 22, 2019