【獨家】英領事館港職員　被指返內地失聯逾十日　警方駐粵辦調查

《香港01》接獲投訴，指出本月8日晚，任職香港英國領事館職員的港人Simon Cheng，於深圳搭乘高鐵回港，通知女友「正在過境」後失聯，至今已超過十日。女友及Simon家人向記者說，Simon疑似被內地當局拘留。而女友根據Simon的短訊，估計Simon可能於西九龍站內地口岸被拘留。不過，記者致電廣州鐵路公安局深圳公安處，接線的李警官稱西九龍派出所8月8日及9日並無抓捕紀錄。 因應《香港01》查詢，英國外交部回應指極度關注有消息指員工於深圳回港期間被拘留， 並盡力協助其家屬。入境處證實有關家屬的求助個案，正通過香港政府駐粵辦跟進事件。警方證實接獲一名女子報案，指其廿十八歲姓鄭的男家屬於8月8日離開其位於佐敦的住所後便告失蹤， 案件列作「失蹤人士」。警方經初步調查， 發現該名男於上述日子經羅湖離開香港進入內地。警方已通知報案人有關進展， 並與內地相關部門保持緊密聯繫。西九龍失蹤人口調查組正作出跟進。

英國駐港總領事館僱員Simon Cheng，於本月8日從深圳回港途中失聯，至今已超過十日。（絲綢之路經濟發展研究中心官網）

女友指深圳回程途中失聯 最後短訊：正在過境

失聯港人Simon Cheng為英國駐香港總領事館（英領館）蘇格蘭國際發展局員工，今年28歲。據Simon女友李小姐介紹，Simon 8月8日（星期四）上午從佐敦家中出發，到深圳出席商務會議，約中午12時經羅湖口岸入境深圳，原計劃當晚搭高鐵返港。

夜晚10時許，Simon於返港途中，以短訊告知女友「搭高鐵中」（On the high speed train still），其後又表示「正在過境」，隨即失去聯絡，至今無音信。因Simon從深圳搭高鐵回港，女友估計其過關地點為西九龍站。

李小姐表示，英領館8月9日上午發現Simon未返工，遂與家人聯絡，雙方決定會面商討。當日下午，《香港01》記者陪同李小姐及Simon家人，在英領館見到英國駐港領事貝麗婷（Nicola Barrett）。Simon姐姐鄭小姐稱英領館積極回應，將協助調查Simon下落，着家人先在港報警。

灣仔警署報案室警員表示，經查證Simon無在港被捕紀錄，又指無法與內地警方聯絡，籲家人親身北上了解。記者致電廣州鐵路公安局深圳公安處，接線的李警官稱西九龍派出所8月8日及9日並無抓捕紀錄。

左二為當事人Simon。（絲綢之路經濟發展研究中心官網）

警方證Simon曾入境深圳

警務處發言人回覆查詢指，經初步調查，Simon於8月8日經羅湖口岸離開香港進入內地。案件已列作「失蹤人士」，由西九龍總區失蹤人口調查組跟進調查，將與內地相關部門保持緊密聯繫。

入境處及駐粵辦協同跟進

入境處亦已接獲Simon家人的求助，李小姐稱，8月10日從入境處協助在外香港居民小組職員處告知，「Simon已在內地被行政拘留，拘留原因及地點不詳。」Simon家人指入境處有此說法。不過，記者查詢香港政府駐粵辦有關人士是否在內地已拘留，駐粵辦沒有正面確認。記者昨晚（19日）亦向入境處核實有關說法，至截稿未有回覆。

行政拘留為內地公安機關對違反治安管理人士的處罰措施，毋須經法院審訊，最長不超過15日，目前Simon失聯已逾十日。

然而，入境處發言人向記者確認，正通過香港政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦） 跟進事件，兩部門會緊密聯繫、提供可行協助，其他細節則無法透露。駐粵辦亦做出同樣回應。

Simon女友李小姐來自台灣，已居港一年，她坦言對內地和香港法律不熟悉，為男友的情況感到擔憂。（香菇01記者攝）

事主出身公屋 家人乏資源感迷惘

李小姐來自台灣，與男友Simon於英國讀研究生時相識，其後因Simon來港工作，是次事件令她「震驚」和「害怕」。她表示，Simon出身基層家庭，在公屋長大，靠自身努力獲得今日成就，才剛剛開始回饋社會，又指Simon全家人都對眼前的困境感到「很迷惘」，亦不敢親身過關到內地尋人，如今最大願望是港府幫助Simon早日回家。

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英外交部：正向粵港官方了解

李小姐提出，Simon受僱於英國領事館，質疑中國違反《維也納公約》第二十九條，「外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁」，但她不確定Simon任職的投資主任職位是否屬外交代表。李小姐引述英領館說法， 英國外交部、英國駐華大使館及駐廣州總領事館均已獲悉此事，正協助尋人，但目前無線索。英國駐港總領事賀恩德（Andrew Heyn）則以Whatsapp回應李小姐，稱「會繼續全力尋找Simon確切位置」。

《香港01》就以上說法向英領館及英國外交部查詢，英國外交部發言人表示，「非常關注有同事從深圳返港被捕的消息，正向家人提供支持，並向粵港官方尋求更多資料」。英領館表示無補充。