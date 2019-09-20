【獨家】電訊商推「零現金」出手機　揭取巧代借財仔　通訊辦跟進

電訊商涉誤導消費者，「零現金」出新手機竟變「被借高息貸款」！《香港01》接獲投訴指，長和旗下電訊商「3」，去年與財務公司Welend推出「3Money」免息出新機計劃，職員聲稱並非借貸，事主事後卻發現被代向財務公司借錢。 按電訊商的網上資料，相關計劃的行政費等同實際年利率逾17%。記者以顧客身份到「3」門市查詢，職員否認計劃涉借貸，「唔係借錢嘅，都無畀錢你」，又指不清楚環聯信貸會否存檔。 事主不知情下「被借錢」，一旦如逾期還款，或致個人信貸降級，日後借貸例如按揭亦受影響。通訊辦指，接獲一宗「3」涉嫌違反《商品說明條例》的投訴，正作跟進。「3」回覆指，職員已根據既定銷售程序，清楚向客戶解釋計劃詳情。

阿信到深水埗的「3」門市辦續約，職員向他推銷名為「3Money」的計劃，聲稱免息分期買新手機，其後發現「被借款」。（鄧穎韜攝）

職員主動推銷 聲稱計劃與財務公司無關

去年11月，一直是「3」用戶的投訴人阿信（化名），到深水埗的「3」門市辦續約，職員向他推銷名為「3Money」的計劃，聲稱無需預繳，兼可免息分期買新手機。阿信聞言心動，他憶述，職員當時稱該計劃是與財務公司WeLend合作，強調是免息，只會收取行政費。

阿信稱，由於計劃投考公務員，因此主動詢問職員計劃會否影響其信貸評級，該職員當時與另一職員交談後，向阿信堅稱計劃與財務公司無關，不會影響信貸紀錄。阿信遂決定簽約出新手機計劃，不過他指手續與以往不同。

今年5月，阿信向環聯申請個人信貸報告，赫然發現紀錄顯示他半年前向Welend借貸2.1萬元，正是與「3」簽約免息出新機。（受訪者提供）

取走手機代辦申請 拍事主近照及身份證

首先，職員要求阿信用自己手機，上網申請「3Money」計劃，其後又稱代辦手續，取走阿信的手機，即場拍下他的近照及其身份證。阿信事後回想，估計職員當時是用其個人資料為他申請貸款，「我等咗近一個鐘先完成，可能就係需時審批我嘅貸款」。

今年5月，阿信向環聯申請個人信貸報告，赫然發現紀錄顯示他半年前向Welend借貸2.1萬元，正是與「3」簽約免息出新機。職員當日聲言與財務公司無關，實際上他不知情下「被借貸」，更納入個人信貸紀錄，萬一逾期還款，信貸評分下降，日後借貸或受影響。

三年合約行政費逾6,000元 實際年利率逾17%

阿信又批評，職員銷售時只提行政費，但總和卻等同高額利息。根據「3Money」條款，月費包括借款額0.8%的行政費，以阿信月費約750元計算，每月行政費達168元；兩年合約的行政費總和達4,032元。

不過，阿信選擇分三年還款，即要繳交36期行政費共6,048元。根據3Money網頁顯示，實際年利率逾17%。阿信批評銷售計劃明言「免息」，職員又僅提行政費，「如果有利息我直接用信用卡啦，佢（職員）一直只講行政費」，直言職員未有披露全面資料。

阿信到深水埗的「3」門市辦續約，職員向他推銷名為「3Money」的計劃，聲稱免息分期買新手機，其後發現「被借款」。（楊榮飛攝）

記者放蛇 深水埗職員否認屬借貸

根據「3」於網上發布的銷售資料，3Money「新機‧現金雙享」計劃為一貸款計劃，由 3 香港之合作機構 WeLend 提供分期貸款及額外現金貸款計劃，而 3 香港則提供出機及流動通訊服務計劃。

記者今年6月以顧客身份，到涉事的深水埗「3」門市查詢「3Money」計劃，職員介紹時指該計劃是與網上貸款公司WeLend合作，但斷言否認涉借貸「咁唔係借錢嘅，佢都無畀錢你」，但其後自相矛盾，一時稱款額少對信貸紀錄影響不大，一時又指不清楚環聯報告會否有紀錄。

民主黨經濟及消費者權益政策小組召集人袁海文指，有關職員涉誤導該計劃並非借款，應嚴懲有關職員。除苦主外，記者放蛇後仍有有關情況，擔憂並非個別事件。袁表示現時不少借貸計劃以「零息」等掩眼法作招徠，市民勿因「零息」掉以輕心，籲市民應留意實際年利率。



通訊辦: 至今收到一宗電訊商涉嫌違反《商品說明條例》投訴

香港和記電訊發言人回覆指，根據3Money「新機．現金雙享」計劃的銷售指引，銷售人員須向客戶清楚指出該計劃分兩部份，首部份是申請新機分期計劃，第二部份是現金貸款服務，由WeLend 提供；而現金分期貸款服務須由客戶以個人手機自行於WeLend 網上平台申請，過程中要依指示自行拍攝並遞交個人照片、身份證，以及其他WeLend 要求的文件。WeLend發言人回覆指，基於私隱條例，未能就個別客戶提供有關資料。

通訊事務管理局辦公室(通訊辦)至今收到一宗就3HK銷售有關計劃涉嫌違反《商品說明條例》（第362章）的投訴個案。通訊辦正按既定程序處理有關投訴及按情況與投訴人聯絡。

消委會一般不會投供個別商戶的投訴數字及投訴個案的細節，除非是在點名的時候，才會公布個別商戶的投訴數字詳情。

借款詳情：

24月合約借款：21,060元（分36期歸還）

每月還款：約 750元 (分36期)，包括每月0.8%行政費，約160元

36月行政費：約6000元，實際年利率逾17%