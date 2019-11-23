【區選2019】美孚北3人混戰　揭獨立李頴彰獲區會主席任見證人

區議會選舉明日（24日）投票，當中深水埗美孚北選區現任議員兼區會主席張永森，今屆未有參選，該選區現由張的助理羅小燕、公民黨李俊晞，以及報稱獨立的李頴彰競逐。 不過，《香港01》翻查李頴彰的參選表格，發現她竟獲張永森簽名作見證人，而她亦是行會成員、民建聯副主席張國鈞律師樓的合伙人，與建制人士關係密切。 記者向李頴彰查詢，她與張永森的關係，截稿前未獲回覆。羅小燕稱獲張助選，強調張「撐我多啲」。李俊晞稱，不明白張同時支持羅、李的原因，不評論李是否「鎅票」。截稿前，記者未能聯絡上張永森。

香港律師會資料顯示，李頴彰乃行會成員、民建聯副主席張國鈞的律師樓其中一名合夥人。（網上圖片）

區會主席張永森撐助理參選 同時為另一候選人見證

深水埗美孚北區議員兼該區區議會主席張永森，因身體抱恙未有競逐連任，而其議員助理羅小燕報名參選，早前亦獲張永森現身助選，被視為獲張支持的接班人。不過，羅小燕面對公民黨李俊晞，以及報稱獨立的李頴彰兩名對手。

當中，記者翻查李頴彰呈交選舉主任的參選表格，竟發現表格上的見證人正是張永森（Cheung Wing Sum Ambrose），中、英文名均與該區現任議員及區會主席張永森一致，亦即張一面為羅小燕助選拉票，另一面卻為羅的對手李頴彰，簽名見證其取得參選資格。

事實上，李頴彰本意並非落戶美孚北，資料顯示她10月11日報名參選同屬深水埗區的長沙灣寶麗區，但四日後卻忽然退選，並轉戰美孚北選區，原因不明。

記者翻查李頴彰呈交選舉主任的參選表格，竟發現表格上的見證人正是張永森（Cheung Wing Sum Ambrose），中、英文名均與該區現任議員及區會主席張永森一致。

李頴彰為建制團體顧問 訪問中否認「中聯辦派嚟」

李頴彰退選並突然更改選區，惹來外界質疑。雖然李於參選文件申報自己為獨立，不過翻查資料，她與建制人士關係密切，早於在2014年，李頴彰已擔任保健海流協進會律師顧問團，該組織為愛國愛港的建制團體，曾高調反佔中。

《香港商報》今年3月報道，保健海流協進會舉行新春團拜，中聯辦港島工作部副部長李開剛等人出席，該會會長王煜城致辭時指，「踏入2019年，該會將積極動員參與今年區議會選舉助選工作，選出愛國愛港的中堅力量」。

不過，根據《獨立媒體》11月7日報道，李頴彰受訪時否認是「中聯辦派嚟」，堅稱自己是獨立候選人，又稱支持成立獨立調查委員會。

張永森一面為羅小燕助選拉票，另一面卻為羅的對手李頴彰，簽名見證其取得參選資格。（資料圖片／張浩維攝）

身兼張國鈞律事樓合伙人

此外，香港律師會資料顯示，李頴彰乃行會成員、民建聯副主席張國鈞的律師樓其中一名合夥人，記者致電該律師事務所找李頴彰，有職員代為接聽，稱李不在公司。

除了律師樓合夥人，李頴彰亦曾為「信穎醫務中心」創辦成員，但在今年7月時被海關及衞生署於醫務中心檢獲76盒懷疑冒牌的HPV疫苗。

記者周五（22日）透過電郵向李頴彰查詢，她與張永森的關係、是否獲張國鈞支持參選，截稿前未獲回覆，晚上在該選區亦未能尋訪她。

香港律師會資料顯示，李頴彰乃行會成員、民建聯副主席張國鈞的律師樓其中一名合夥人。（資料圖片／盧翊銘攝）

羅小燕：張永森撐我多啲 李俊晞：不明白不評論

羅小燕表示，並不知悉張永森作李頴彰選舉見證人一事，亦不認識李。羅續稱，張永森前天（21日）才與她落區打氣助選，呼籲檔主們支持她，故認為張永森「撐我多啲」。

公民黨李俊晞表示，不明白張永森同時支持羅、李的原因，由於不清意圖，故不評論李是否「鎅票」。截稿前，記者未能聯絡上張永森。

此外，民建聯張國鈞是中西區西環選區候選人，其餘兩名候選人分別為獨立民主派黃美卿及民主派彭家浩。