【中大新聞獎】香港01偵查報道勇奪2獎　成首獲視像大獎網上平台

中大新聞與傳播學院校友會今日（27日）公布第九屆「中大新聞獎」，《香港01》勇奪2項獎項，《新界西堆填區垃圾汁直倒下白泥》及《丁權無國界大馬男丁涉違法賣丁權》系列報道分別獲得「最佳視像新聞獎」大獎及「最佳文字新聞獎」優異獎，成績斐然。 「中大新聞獎」在2003年創辦，屬兩年一度的新聞獎項，備受業界推崇及肯定。「中大新聞獎」的視像獎項多年來均只限電視台參加，自上屆起開放予不同媒體參與，今次由《香港01》獲得視像大獎，是首個互聯網平台奪得這項殊榮。另外，《香港01》再奪「最佳文字新聞獎」優異獎，近兩屆合共奪得該獎的四個文字獎項。 另外，29名第九屆中大新聞獎得主以個人名義發表聯署聲明，促請特首及保安局局長公開承諾，勒令警方停止傷害新聞工作者、就無理拘捕記者道歉；並停止任何收窄香港資訊自由的行動，長遠盡快落實《資訊自由法》及《檔案法》。

《香港01》獲得的第九屆「中大新聞獎」獎項：

垃圾汁河部份位置深至及腰，記者要先用行水杖探知水底深度才能前行，步步為營。（資料圖片／羅君豪攝）

「最佳視像新聞獎」大獎

《新界西堆填區垃圾汁直倒下白泥》新聞報道：

（偵查組副採訪主任陳潤南、突發組副採訪主任蔡正邦、攝影記者羅君豪及高級編導李曉程）

《香港01》接獲村民河道受污染的投訴，記者花數小時澗惡臭污水，冒險追尋源頭，揭發黑色污水源頭自新界西堆填區承辦商昇達排水口刻意流出，染污下白泥當地生態，養魚大量死亡。昇達多年來被揭管理不善，但以往報道往往欠缺影片及相片作罪證，今次最終「斷正」。

記者更以高空圖比較及抽取「垃圾汁」化驗，發現氨氮（即阿摩尼亞）含量達每升1,020毫克，與標準上限的0.021 毫克相比，嚴重超標達4.8萬倍。報道於去年8月刊出後，環保署表示高度重視事件，昇達在今年11月終被裁定排放未經妥善處理的堆填區滲漏污水，合共被罰款2.8萬元。

圖為屯門掃管笏村的涉嫌套丁屋苑，香港男丁與大馬男丁分佈圖。（香港01製圖）

「最佳文字新聞獎」優異獎

《丁權無國界 大馬男丁涉違法賣丁權》系列報道：

（偵查組採訪主任周偉強、偵查組副採訪主任陳潤南、偵查組記者梁祖饒及攝影記者岑卓熹）

《香港01》多年來一直調查新界涉嫌違法套丁的情況，今次發現有丁屋發展商利用已移居馬來西亞多年、無居港權的「大馬」男丁後裔套丁。記者翻閱近200份文件，揭發牽涉是次屯門套丁屋苑合共價值逾5億元，牽涉的丁屋數量近30間，其中記者確定17名男丁均持馬來西亞身份證。該屯門套丁屋苑更牽涉鄉議局劉氏家族。

記者其後更親赴馬來西亞，佯裝發展商代表明查暗訪多名「大馬」男丁，重組整個套丁過程。有大馬男丁親述有10萬元報酬，更有「介紹費」等詳情，表明自己並無居港權。高等法院去年4月歷史性裁定丁權受基本法保障，法官的判辭明言地政總署有全權審批丁屋申請，惟事件揭露地政總署一直以來明知「大馬」男丁無居港權下仍批出丁屋。

報道刊出後，特首林鄭月娥公開回應指出屬個別事件，應交由地政總署會跟進，地署署長亦親自回應事件，涉及家族亦有回應，多家傳媒亦有跟進。

另外，29名第九屆中大新聞獎得主以個人名義發表聯署聲明。他們表示自反修例風波以來，握有公權力的警員阻撓採訪拍攝，有針對記者的趨勢；有形無形之手並嘗試把可協助記者作偵查報道的渠道堵截，逐步收窄香港的資訊自由。他們呼籲傳媒行業的各階層，無分高低、同心合力積極守護新聞自由，透過各種渠道要求政府停止阻礙前線記者工作，支持公開發聲的新聞從業員。

29名第九屆中大新聞獎得主以個人名義發表聯署聲明，促請特首及保安局局長公開承諾，勒令警方停止傷害新聞工作者、就無理拘捕記者道歉；並停止任何收窄香港資訊自由的行動，長遠盡快落實《資訊自由法》及《檔案法》。