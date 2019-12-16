【區議會選舉】粉嶺一屋三姓13名選民　落選素人：選舉處稽查不足

2019年區議會選舉雖告一段落，但《香港01》發現，粉嶺有公屋單位出現有3個不同姓氏、共13名登記選民的情況。 記者上門尋找單位戶主，其中一名林姓中年男戶主表示除自己家人外，同屋登記的六名陳姓選民，是居於坪輋木屋的親戚，只借用此地址作通訊。他指自己今屆區選有投票，但不清楚其家人曾否投票。 選舉事務處指，正按既定程序跟此個案，但由於涉及個人私隱，處方未能提供相關資料。根據處方提供資料，如有人於2019年以不實資料登記為新選民，處方要待2020年才查核其資格，但該人可能已於2019年投票。 該區當選的工聯會溫和達未有接受記者訪問。落選的同區候選人北區連線呂智恆認為，選舉事務處查核選民資料的工作做得不足夠。

《香港01》日前收到報料，指北區盛福選區的粉嶺嘉福邨福樂樓一高層公屋單位，分別被六名林姓、六名陳姓及一名藍姓，共三個不同姓氏、合共十三名選民用作登記住址。

男戶主：借地址予住木屋親戚作收信用

記者上周暗訪該單位，及後再以記者身份以電話聯絡。一名中年林姓男戶主向記者表示，自己、藍姓妻子、與子女共六人居於上址，他並稱同屋登記的其餘一及林姓及六名陳姓選民，是「妹夫一家，佢哋喺坪輋工厰區住木屋，無通訊地址，所以用我呢度」，並指「去郵政局申請個信箱好煩」。

北區區議會盛福選區有公屋單位地址，有13名選民登記。（資料圖片）

林指，自己今年有在區選中投票，但並無與家人談論政治，因此不清楚他們有否投票。他續嘆道，「我讀得書少，呢啲我唔知。一係我叫佢（妹妹）取消（選民登記）就算，原來香港做好人咁難嘅。」根據房委會網頁，粉嶺嘉樂邨單位實用面積介乎140至531方呎。

選民作虛假陳述可判監兩年

按《立法會條例》第28(1)條，香港永久性居民必須通常在香港居住，並向選舉登記主任提供其在香港唯一或主要居所的住址，方可登記成為該地方選區選民。

選舉事務處回覆指，正按既定程序跟進相關個案，惟因涉個人私隱未能提供資料。但處方解釋，一般會在下一個選民登記周期，與房屋署核對2019年正式選民登記冊的資料，以擬備2020年6月1日發表的臨時選民登記冊，以及取消登記名單。

2019年的選民登記周期為2018年5月3日至2019年7月2日在7月2日或之前登記的新選民，毋須提供住址證明，若其於臨時選民登記冊上的資料無人反對，他便會被錄入9月25日發表的正式選民登記冊，可於11月的區議會選舉中投票。

區議會投票後 選舉處才稽查選民資格

選舉事務處會在9月25日後，才會審查並與房屋署核對該周期發表的正式選民登記冊資料。經查核後，如發現資料有誤，會在2020年6月發表的臨時選民登記冊及剔除名單上反映。若有選民更改現有資料，選舉事務處則會在收到該更改申請後，即時與房屋署核對資料。

換言之，如有人於2019年以不實資料登記為新選民，處方要待2020年才查核或剔除其資格，但該人可能已於2019年底的區議會選舉中投票。

處方又指，於2019年選民登記周期，曾按法例向約78,000名選民發出查訊信件，要求有關選民確認登記住址，最終因未有回應查訊程序而被剔除的選民數目約39,000人。

同區候選人新民主同盟黃良喜表示對情況不感意外。（資料圖片） 同區候選人：不感意外 北區近年種票情況有改善 落選同區候選人新民主同盟黃良喜表示，對情況並不感意外，因以他所知，當區有其他寮屋住戶以親戚的公屋地址作收信用，但若情況涉系統性種票，政府必須調查，如有違法，亦應當檢控。 黃續指，北區往屆選舉種票情況嚴重，但隨選舉事務處於2018起要求選民更改住址時提交證明文件，加上政府往年成功就種票作出檢控，近年「種票」情況有所改善。

另一位同區候選人北區連線呂智恆認為，選舉事務處查核選民資料的工作做得不足夠，過去半年來亦從未見處方職員在區內屋邨出現，或在區內提醒選民及時更改地址。雖然公屋選區較易發現此類情況，但相關部門仍需加強教育工作，提醒選民，別誤墮變相種票的法網。

今屆當選連任的工聯會區議員温和達則未有回覆記者查詢。

盛福選區落選候選人呂智恆認為，選舉事務處查核工作不足夠，過去半年從未見處方職員落區作宣傳教育。（資料圖片）

2011年區選曾爆「一屋七姓十三人」種票風波

區議會選舉於2011年曾爆種票風波。當年《蘋果日報》揭發有美孚南區有「一屋七姓十三人」的情況，其後《明報》再揭該戶業主屬於廣東省茂名市政協梁平。案件由西九龍總區重案組調查，當時8人被控提供虛假資料罪，但最後因證據不足而獲釋。